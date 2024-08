Conte l’ha escluso dall’allenamento: lascia subito il Napoli

Dopo un più che meritato rinnovo sembrava che il calciatore potesse essere una pedina importante per il Napoli nella prossima stagione, ma così invece non sarà.

Antonio Conte non sembrerebbe proprio vederlo, e l’esclusione dall’ultimo allenamento lo conferma. Davvero un peccato, anche perché sul nazionale italiano si erano create tantissime aspettative, considerata soprattutto la presenza in panchina dell’allenatore salentino che avrebbe potuto ottenere il meglio da lui, ma a questo punto potremmo dire non essere mai sbocciato fra i due quel feeling che oggi ha allontanato il calciatore dal Napoli.

Il futuro dell’azzurro è dunque altrove, con De Laurentiis al lavoro per definire gli ultimi dettagli per il suo trasferimento.

Via dal Napoli, Conte l’ha escluso

Oltre ad essere molto attivo sul fronte delle entrate, il Napoli lo è anche su quello delle uscite in questo calciomercato. Dopo i tre acquisti che sono andati a rinforzare la difesa di Antonio Conte, la dirigenza partenopea si starebbe ora dedicando alle cessioni dei giocatori che non rientrerebbero nei piani tecnici dell’allenatore salentino.

Fra questi rientrerebbe anche uno dei più attesi dai tifosi, che solo qualche settimana aveva addirittura rinnovato il suo contratto con il Napoli. Quello sembrava potesse essere il primo passo verso non solo una conferma, ma anche una consacrazione in maglia azzurra, da sempre il sogno del ragazzo. Dopo una gavetta importante, che l’ha portato addirittura ad essere convocato con la Nazionale per gli Europei di Germania, il centrocampista non è riuscito a conquistarsi la fiducia di Antonio Conte, che per l’ennesima volta dall’inizio del ritiro, ha deciso di farlo lavorare da parte a conferma di quanto non punti su di lui.

Come riportato dai colleghi di Spazio Napoli, anche oggi il centrocampista del Napoli Folorunsho ha svolto una prima parte dell’allenamento in gruppo per voi svolgere lavoro individuale. Problemi fisici per l’ex Verona? Assolutamente no. Dietro questa decisione di Antonio Conte e staff ci sarebbero mere ragioni legate al calciomercato.

L’ennesima esclusione l’ha confermato: sta per essere ceduto

Il futuro di Michael Folorunsho sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli. A questo punto potremmo dire che il rinnovo firmato qualche settimana fa fosse una copertura per una cessione che oramai potremmo definire scontata, nonostante sia al momento congelata.

Stando alle ultime notizie, infatti, Folorunsho era in pratica stato venduto all’Atalanta per 15 milioni di euro, ma il brutto infortunio di Scamacca ha costretto la Dea a mettere in stand-by quest’operazione per dedicarsi alla ricerca di un sostituto dell’attaccante. L’ex Verona vive dunque oggi una situazione di separato in casa con il Napoli, ma l’impressione è che la situazione presto possa sbloccarsi, a prescindere dall’Atalanta, visto che il ragazzo avrebbe estimatori in giro per l’Italia e l’Europa. Staremo a vedere.