Napoli, ADL cala il poker di acquisti: è fatta per il centrocampista

Dopo settimane, a tratti anche preoccupanti, di stallo, Aurelio De Laurentiis è riuscito a dare un nuovo scossone al calciomercato del Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente partenopeo avrebbe raggiunto proprio nelle scorse ore l’accordo per il trasferimento in azzurro del centrocampista, calciatore seguito da mezza Serie A ma che sarà a disposizione di Antonio Conte nella prossima stagione. Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme sui contratti tutti potrà accadere, motivo per il quale non sono da escludere incredibili capovolgimenti di fronte, ma dal quartier generale della dirigenza del Napoli la sensazione è una sola, ed anche positiva: l’affare è fatto.

ADL cala il poker di acquisti per Antonio Conte: è fatta

Dopo Rafa Marin, Leonardo Spinazzola ed Alessandro Buongiorno, Aurelio De Laurentiis è prossimo a regalare ad Antonio Conte il quarto rinforzo di questo calciomercato, innesto tanto cercato ma soprattutto richiesto dall’allenatore salentino, che può dunque tornare a lavorare sereno dopo giorni di confusione e tensione.

Sul calciatore c’era la concorrenza di alcune squadre di Serie A, Atalanta su tutte, ma mai come in questo caso il Napoli è stato bravo a lavorare con velocità e decisione sia con il ragazzo che con il club detentore del cartellino, raggiungendo proprio nelle scorse ore un accordo che difatti regala ad Antonio Conte un giocatore duttile che nel corso della stagione potrebbe tornare più che utile alla causa partenopea.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Radio Punto Nuovo, Marco Bresciani è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Il prodotto del settore giovanile del Milan, l’anno scorso a Frosinone, avrebbe già detto sì ad Aurelio De Laurentiis e scalpiterebbe per lasciare la Ciociaria per unirsi al gruppo guidato da Antonio Conte.

È fatta per il centrocampista, affare sbloccato: i dettagli

Marco Bresciani è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Secondo Radio Punto Nuovo, l’approdo in azzurro del classe 2000 sarebbe stato sbloccato una volta e per tutte non solo dal fatto che la concorrenza dell’Atalanta sia saltata definitivamente per l’infortunio di Scamacca, ma anche e soprattutto dalla cessione di Gianluca Gaetano al Parma, che difatti finanzierà quest’operazione in entrata.

Ma quando vestirà per la prima volta la maglia del Napoli Bresciani? Al momento non c’è ancora una data, perché la trattativa con il Frosinone sarebbe sì alle battute finali ma comunque in via di definizione, ma Radio Punto Nuovo ha assicurato che per la prima di campionato il centrocampista sarà al servizio di Antonio Conte.