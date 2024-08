Napoli: Conte vuole un nuovo tridente, pronti 50mln

Il Napoli continua a regalare nuovi colpi da urlo ad Antonio Conte: arrivano subito in maglia azzurra, la svolta decisiva di calciomercato

La società partenopea continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Dopo le settimane di duro ritiro tra Dimaro e Castel Di Sangro, gli azzurri scenderanno subito in campo nella prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro il Modena. Conte ha chiesto a gran voce nuovi colpi di calciomercato al presidente De Laurentiis: ecco il trio subito da sogno.

Una nuova voglia di puntare in alto dopo una stagione disastrosa in casa Napoli. Antonio Conte vorrebbe subito partire a mille per lottare per lo Scudetto, ma urgono nuovi rinforzi dopo i rinforzi di Marin e Buongiorno. L’allenatore leccese ha comunicato al presidente Aurelio De Laurentiis il suo obiettivo per il tridente della prossima stagione: ecco il retroscena da sogno per regalare nuovi colpi a tutto l’ambiente azzurro.

Napoli, tridente da urlo per Conte: ecco la verità

La dirigenza partenopea capitanata dal ds Manna vorrebbe così annunciare nuovi colpi di calciomercato per iniziare la stagione subito a mille. Tanti i nomi sul taccuino del club azzurro che ha intenzione di ascoltare ancora i consigli di Antonio Conte, ecco la svolta per il tridente da urlo.

Come svelato dall’edizione odierna La Repubblica, la dirigenza partenopea sta cercando di convincere nuovi profili da sogno a sposare il progetto del Napoli. Ultimi giorni di ritiro a Castel Di Sangro per poi esordire allo Stadio Maradona per la sfida di Coppa Italia contro il Modena.

Manca ancora l’attaccante della prossima stagione vista la situazione complicata di Victor Osimhen, che vive ormai da separato in casa dopo che non ha preso parte a nessun test amichevole. Secondo le ultime notizie è già in atto la vera rivoluzione in attacco.

Nel mirino del Napoli ci sarebbero David Neres e Romelu Lukaku per completare il tridente da sogno con il georgiano Kvara, che firmerà il suo rinnovo contrattuale al termine della sessione estiva di calciomercato. Sarà un mese di agosto decisivo in casa azzurra per chiudere altri colpi tra centrocampo ed attacco.

Conte ha comunicato già tutto al presidente De Laurentiis: patti chiari, amicizia lunga per iniziare ufficialmente la nuova stagione alla guida della squadra partenopea. Affari da 50 milioni per arrivare così subito alla chiusura dei colpi da urlo in casa Napoli.