Calciomercato: Napoli e Milan beffati, sta firmando con lo United

Napoli e Milan sembravano essere le due squadre favorite all’ingaggio del calciatore, ma dal nulla la situazione si è completamente ribaltata.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’interessamento del Manchester United è reale oltre che concreto, come confermato anche dal fatto che la dirigenza dei Red Devils nella serata di ieri avrebbe pigiato il piede sull’acceleratore per bruciare sul tempo le due società di Serie A. L’impressione è che sia riuscita in questo suo intento, anche perché si parla di un accordo praticamente imminente fra le parti, con lo United che dopo Zirkzee è pronto a servire il secondo scherzetto di questo calciomercato al Milan.

Niente Milan o Napoli: finisce allo United, in Premier

A furia di farsi battaglia all’ultima offerta, Milan e Napoli rischiano seriamente di rimanere beffate nella corsa al calciatore, obiettivo che starebbero trattando da mesi, ancor prima che iniziasse il calciomercato.

In questi casi però si sa, se non si chiude subito l’affare c’è il serio rischio che la concorrenza si intrometta e faccia il lavoro sporco, cosa che essenzialmente starebbe accadendo, visto che alla ricerca di un rinforzo proprio in quel ruolo, il Manchester United avrebbe avviato i dialoghi con l’entourage del calciatore e club detentore del cartellino con l’intento di affrettare i tempi e far rimanere con un pungo di mosche in mano Napoli e Milan, che ha già da recriminare proprio ai Red Devils la beffa Joshua Zirkzee in questo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella corsa a Youssouf Fofana si sarebbe prepotentemente inserito anche il Manchester United, che dopo aver perso Amrabat, tornato alla Fiorentina per la fine del prestito, vorrebbe regalare ad Erik ten Hag un giocatore con quelle caratteristiche per completare la rosa in vista dell’imminente inizio di stagione, che vedrà i Red Evils giocarsi subito il primo trofeo questo sabato: il Community Shield nel derby con il Manchester City.

Firma con il Manchester United: le ultime

Youssouf Fofana si allontana sempre più Serie A. L’obiettivo di mercato di Napoli e Milan sarebbe infatti nel mirino del Manchester United, che sappiamo avere una forza economica tale da poter chiudere in un nulla la trattativa, in qualsiasi momento esso voglia.

Stando alle ultime notizie, però, Fofana continuerebbe a dare priorità al Milan, complice l’accordo di massima raggiunto con la dirigenza rossonera oramai poco più di un mese fa. L’impressione, però, è che se la situazione non si dovesse sbloccare entro ferragosto, il centrocampista francese potrebbe iniziare a vagliare altre soluzioni per il suo futuro, fra le quali proprio il Manchester United, con il quale avrebbe l’opportunità di essere protagonista con un’unica grande differenza rispetto al Milan: non giocherebbe la Champions. Staremo a vedere.