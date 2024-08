Napoli, ribaltone Cajuste: scambio con un altro club italiano

Sembrava potesse essere l’arma in più di Conte quest’anno, ma il futuro di Jens Cajuste sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli.

Il centrocampista svedese sarebbe infatti stato bocciato dall’allenatore salentino, che per quella zona di campo sarebbe alla ricerca non solo di fisicità ma anche di qualità. Questo ha fatto sì che l’ex Reims venisse piano piano declassato nella gerarchie di Antonio Conte, che stando alle ultime notizie avrebbe anche già dato il suo consenso al trasferimento del ragazzo.

Da capire ora cosa il futuro avrà in serbo per Cajuste, anche se si starebbe parlando di un incredibile scambio con una società di Serie A che lo vedrebbe direttamente coinvolto.

Il futuro di Cajuste è sempre più lontano da Napoli

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jens Cajuste, che a quanto pare non sarebbe riuscito ad entrare nelle grazie di Antonio Conte in questo primo mese di lavoro. Il centrocampista svedese, arrivato appena un anno fa, ha a disposizione ancora poco tempo per convincere l’allenatore salentino a confermarlo, ma l’impressione è che il suo destino sia stato già segnato.

Cajuste dovrebbe infatti lasciare Napoli in questo calciomercato, come confermato anche dal fatto che la dirigenza azzurra starebbe seriamente valutando le diverse offerte che le sarebbero arrivare in questi giorni per il calciatore, soprattutto dalla Turchia. Questa destinazione, però, non sarebbe gradita allo svedese, che insieme al suo entourage starebbe spingendo per rimanere quanto meno in Italia, complice anche l’interesse di una squadra di Serie A che sarebbe al lavoro per tentare addirittura un doppio incredibile colpo dal Napoli in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da Empolichannel.it, oltre a Natan, l’Empoli sembrerebbe aver chiesto informazioni agli azzurri anche per Jens Cajuste, che per quanto vorrebbe provare a conquistarsi la conferma, rimane comunque in uscita del Napoli.

Cajuste ancora in Serie A: la destinazione

Il futuro di Jens Cajuste è lontano da Napoli, dove però non si sa ancora. Il centrocampista svedese gradirebbe rimanere in Italia, in Serie A, e l’Empoli potrebbe essere una soluzione per essere accontentato, anche se non è l’unica.

Stando ad Empolichannel.it, infatti, l’ex Reims sarebbe finito nel mirino anche di Fiorentina e Genoa, che per il momento non si sarebbero spinte oltre a dei meri sondaggi. Occhio anche però alle piste estere, meno apprezzate ma comunque valide, con il Galatasaray che rimane sempre in corsa, nonostante il rifiuto degli scorsi giorni, e ben tre squadre di Premier League: Leicester, Ipswich e Brentford, con quest’ultima che sembrerebbe essere addirittura prossima all’ingaggio di Cajuste secondo le ultime indiscrezioni, che restano da confermare. Staremo a vedere.