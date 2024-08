Calciomercato: stanno prendendo Samardzic, la svolta

La (nuova) telenovela relativa al futuro di Lazar Samardzic è finalmente prossima ai titoli di coda a fronte della svolta delle ultime ore.

Il serbo è infatti ad un passo dal lasciare l’Udinese per firmare per la sua nuova squadra, che con pazienza è riuscita passo dopo passo a portare a casa quest’affare giocando sulla netta volontà del calciatore, che sin dall’inizio si era detto favorevole a questo trasferimento. Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme sui contratti tutto è possibile, considerando anche i precedenti legati allo stesso Samardzic, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa la strada giusta per chiudere l’affare.

Stanno prendendo Samardzic: affare fatto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lazar Samardzic, pronto a compiere il definitivo salto di qualità in carriera dopo i più che positivi anni in maglia Udinese. Negli scorsi giorni, ai microfoni di Sky Sport, il DT dei friulani Gianluca Nani aveva parlato del futuro del serbo non sbilanciandosi più di tanto, anzi, dicendo che il club non aveva alcuna intenzione di venderlo se non difronte ad un’offerta che rispecchiasse il valore del calciatore.

L’impressione è che questa sia arrivata, o che comunque sia prossima, anche perché si starebbe parlando di una svolta decisiva nell’affare Samardzic, che potrebbe cambiare per sempre la storia, e la carriera, del classe 2002. Nonostante questo, comunque, ci sarebbe ancora distanza fra le parti, ma nelle ultime ore sarebbero arrivate ulteriori garanzie che alimentano la possibilità di vedere il serbo con indosso la maglia di un’altra grande squadra di Serie A a partire dalla prossima stagione.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Samardzic ha ribadito la sua volontà di trasferirsi al Milan, e la prossima settimana potrebbe essere decisiva sotto questo punto di vista, complice anche la necessità del Diavolo di regalare a Paulo Fonseca un nuovo rinforzo in quella zona di campo in vista dell’imminente inizio di stagione.

Svolta nell’affare Samardzic: settimana prossima decisiva

Lazar Samardzic spinge per trasferirsi al Milan, ed in questo calciomercato la volontà del trequartista serbo potrebbe essere accontentata, ma prima la dirigenza rossonera vuole sfoltire la rosa da quegli esuberi che non rientrano nel progetto di Paulo Fonseca e che potrebbero liberare il posto proprio al classe 2002.

La passa passa dunque ora al Diavolo, che deve imboccare la strada giusta per instaurare l’affare con l’Udinese, che si è detto disposto a negoziare ma alle giuste condizioni e soprattutto senza contropartite tecniche, anche se negli ultimi giorni di calciomercato la situazione potrebbe ribaltarsi. Staremo a vedere.