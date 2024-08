Napoli: chiuso il colpo, fissate le visite mediche

Il Napoli è ormai ad un passo dal definire un colpo. I partenopei presto potrebbero fissare le visite mediche per il nuovo acquisto. I dettagli.

È un Napoli scatenato in questi giorni di calciomercato. Conte ha chiesto alla società una accelerazione per riuscire ad avere il prima possibile i rinforzi ed ora Manna sta lavorando per riuscire a soddisfare le richieste del proprio tecnico. E uno dei colpi è ormai davvero prossimo alla chiusura.

Secondo quanto riferito da Radio Punto Nuovo, il Napoli ha chiuso il prossimo colpo di calciomercato. L’intesa è stata ormai trovata e nei prossimi giorni il giocatore potrebbe sottoporsi alle visite mediche prima di aggregarsi alla squadra di Antonio Conte. Un colpo fortemente voluto dallo stesso tecnico leccese per rendere la squadra ancora maggiormente competitiva. L’obiettivo è quello di riuscire a mettere il giocatore a disposizione già per la prima giornata di campionato. Manna da tempo è al lavoro e spera di riuscire a raggiungere questo obiettivo.

Calciomercato Napoli: rinforzo per Conte, le cifre

Sembra essersi sbloccato il calciomercato del Napoli. Dopo un periodo di rallentamento dovuto anche a diverse cessioni, i partenopei ora sono al lavoro per riuscire a dare ad Antonio Conte una squadra sicuramente di livello. Per farlo devono essere chiusi dei colpi in davvero poco tempo e Manna sta cercando di soddisfare le richieste del proprio tecnico per cercare di completare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Uno dei prossimi rinforzi del Napoli potrebbe essere Marco Brescianini. Stando alle ultime informazioni, i partenopei avrebbero trovato l’accordo con il Frosinone per il trasferimento del centrocampista alla corte di Conte. L’affare dovrebbe concludersi con la formula del prestito con obbligo di riscatto intorno ai 10-11 milioni di euro. Una intesa di massima che avvina la chiusura dell’affare e non è da escludere che già la prossima settimana si possano svolgere le visite mediche.

Per Conte, quindi, è in arrivo un rinforzo molto importante per completare il centrocampo. Stiamo parlando di un giocatore giovane che ha fatto molto bene in questi ultimi anni ed ora si prepara a fare il salto di qualità. Vedremo se alla fine il centrocampista scuola Milan riuscirà a rispettare le attese.

Mercato Napoli: Brescianini ad un passo

Marco Brescianini è ad un passo dal vestire la maglia del Napoli in questo calciomercato. L’accordo di massima è stato raggiunto e a questo punto devono essere definiti gli ultimi dettagli prima di arrivare alla fumata bianca.

Non è da escludere che nei prossimi giorni possano esserci le visite mediche e poi il giocatore raggiungerà la squadra di Conte per iniziare questa nuova esperienza.