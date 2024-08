Ribaltone Gaetano: salta il Parma, scambio con un altro club di A

Gianluca Gaetano non va più a Parma. La trattativa con i Ducali si è clamorosa fermata e nelle prossime ore ci potrebbe essere lo scambio con una squadra di A.

Niente Parma per Gianluca Gaetano. E’ questa la novità principale di questi ultimi minuti. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, la trattativa con i Ducali ha subito un rallentamento improvviso quando ormai si era davvero vicini alla fumata bianca. C’è distanza sulle cifre e la formula e per questo motivo per il momento il centrocampista non lascerà Napoli per raggiungere la squadra allenata da Pecchia.

Una frenata improvvisa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Parma proverà a fare di tutto per ricucire questo strappo, ma stiamo parlando di una situazione non sicuramente semplice da ricomporre. Rottura che potrebbe portare un’altra squadra in vantaggio nella corsa a Gaetano e lo scambio dovrebbe consentire di facilitare la fumata bianca e riuscire a chiudere una trattativa che ormai va avanti da diverso tempo.

Calciomercato Napoli: scambio decisivo, prendono Gaetano

Al momento l’unica certezza è rappresentato dal fatto che Gaetano non proseguirà la sua avventura al Napoli. Il suo approdo al Parma sembrava davvero ad un passo, ma questa volta c’è stata una frenata improvvisa. Accordo lontano e Pecchia molto probabilmente non avrà il centrocampista che ha già allenato ai tempi della Cremonese.

Stando a quanto riferito da Schira, il Cagliari potrebbe approfittare di questa rottura e reinserirsi nella corsa a Gaetano in questo calciomercato. Il giocatore sarebbe contento di tornare in Sardegna, ma ora va trovato l’accordo tra le società e poi si può dire che la trattativa è in discesa. I sardi sono pronti a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 6-7 milioni di euro più il cartellino di Veroli, giocatore che poi andrebbe in prestito al Bari.

Una mossa che potrebbe facilitare la chiusura della trattativa. Molto dipenderà dal Napoli e da quanto si vuole guadagnare dal punto di vista economico. Se l’offerta dei sardi soddisferà gli azzurri, allora Gaetano in questo calciomercato ritornerà in Sardegna. Altrimenti si potrebbero riaprire situazioni fino a questo momento mai considerati.

Mercato Napoli: Gaetano tra Cagliari e Parma

Il futuro di Gaetano potrebbe essere a Cagliari in questo calciomercato. La rottura con i Ducali aprono la strada ad un accordo con i sardi e vediamo se alla fine si arriverà alla fumata bianca.

Di certo difficilmente il futuro di Gaetano sarà al Napoli. In caso di una rottura con Parma e Cagliari Manna dovrà trovare una soluzione sicuramente differente dalle ultime.