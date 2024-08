Napoli, non solo Neres: nuovo esterno per Conte

Il Napoli chiude il colpo David Neres, ma ecco il nuovo regalo ad Antonio Conte. Spunta il profilo per l’attacco, la svolta di De Laurentiis

Un intreccio di calciomercato davvero molto interessante che vede in primo piano il Napoli del futuro targato Conte. La dirigenza partenopea vorrebbe regalare nuovi innesti di qualità: non solo David Neres nel ruolo di esterno offensivo, ecco la svolta arrivata pochi minuti fa.

Il Napoli continua a monitorare attentamente diversi colpi interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore degli azzurri ha richiesto a gran voce nuovi acquisti per essere subito competitivi in Serie A per partire a mille per la lotta Scudetto. David Neres resta in dirittura d’arrivo, ma ecco la svolta di calciomercato per un nuovo profilo come esterno offensivo da affidare subito al tecnico del Napoli.

Napoli, colpo in attacco: spunta la pista dalla Francia

Settimane frenetiche per arrivare a puntellare l’intera rosa a disposizione di Conte, che continua a mostrare insofferenza per il ritardo di alcune operazione. Subito è stato accontentato per il colpo Buongiorno dal Torino, ma ora mancano diversi innesti di qualità soprattutto tra centrocampo ed attacco.

Come svelato dal quotidiano Il Meridiano, il Napoli non intende fermarsi soltanto al colpo David Neres. Il presidente De Laurentiis vorrebbe accontentare così l’allenatore Antonio Conte che vuole vederci chiaro fin dalla prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro il Modena. In attesa di conoscere il futuro di Victor Osimhen, ecco il nuovo profilo per il ruolo di esterno offensivo con l’ultim’ora da monitorare attentamente.

Resta viva così la pista che porta al brasiliano Vanderson del Monaco: i primi approcci ci sono stati già nel mese di giugno, ma il club francese ha inizialmente sparato alto per il prezzo del suo cartellino. Ad oggi, resta ancora un nome che il club considera concretamente come possibile nuovo tassello da regalare ad Antonio Conte. Nei prossimi giorni potrebbero esserci possibili sviluppi interessanti per il colpo in casa Napoli.

Secondo le ultime notizie Romelu Lukaku è in cima alla lista dei desideri dell’allenatore leccese: il Napoli vorrebbe così chiudere il colpo da novanta, ma Osimhen ha bloccato ogni tipo di operazione in quel settore di campo. Infine, anche Simeone potrebbe tornare al Genoa che ha trovato l’accordo con l’Atalanta per l’attaccante italo-argentino Mateo Retegui.