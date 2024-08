Il Napoli vorrebbe subito regalare cinque colpi ad Antonio Conte. L’allenatore leccese ha dimezzato i tempi degli affari: ecco la verità

Un nuovo intreccio di calciomercato per far felici i tifosi del Napoli. Conte ha deciso subito i prossimi cinque acquisti in casa azzurra: ecco la chiusura totale per sognare in grande. La società partenopea cercherà di allestire una rosa super competitiva: con una partita a settimana, l’allenatore del Napoli cercherà di sfruttare questo vantaggio. Ecco i cinque nomi da urlo per ultimare i prossimi ingaggi sensazionali.

Antonio Conte è sceso in campo in prima persona per collaborare con il ds Manna. Il Napoli cercherà di accontentare l’allenatore leccese in tutti i modi: ecco pronti i prossimi cinque colpi come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino. Un nuovo intreccio di calciomercato davvero suggestivo per provare così a sorprendere tutti: l’allenatore leccese è al lavoro per chiudere i prossimi colpi.

Napoli, cinque acquisti per Conte: ha deciso tutto lui

Tutto è cambiato rapidamente in casa Napoli. L’allenatore azzurro svolge anche le funzioni di manager cercando così di decidere tutti i prossimi acquisti del presidente De Laurentiis: ecco l’intreccio a sorpresa.

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per arrivare così alla chiusura definitiva di cinque colpi per far sognare nuovamente tutto l’ambiente partenopeo. Pochi minuti fa Conte ha svelato i cinque nomi per chiudere così la sessione estiva di calciomercato con innesti di qualità assoluta. Tanti nomi sono circolati nelle ultime ore in casa Napoli, ma ecco che sono stati svelati i cinque colpi ad effetto in vista della prossima stagione.

Da Gilmour a Neres passando per Brescianini e Kepa: infine, l’affare suggestivo è quello intorno a Domenico Berardi. L’esterno offensivo del Sassuolo, alle prese con una lunga riabilitazione dopo il grave infortunio, è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A. Il Napoli potrebbe ingaggiarlo a fine agosto sorprendendo la folta concorrenza per l’esterno calabrese voglioso di nuove avventure. Tante big della Serie A sono sulle sue tracce, ecco la svolta decisiva per chiudere subito il quinto colpo a sorpresa.

Un nuovo intreccio di calciomercato per sognare in grande cercando di accontentare Antonio Conte, che è sceso in campo in prima persona con il ds Manna. Ecco l’intreccio suggestivo per il colpo di scena da urlo: cinque profili interessanti oltre il solito nome di Romelu Lukaku, che è sempre il promesso sposo per l’attacco di Conte. I tifosi azzurri non vedono l’ora di ammirare la nuova squadra abbracciando così nuovi colpi di mercato in attesa di conoscere il futuro di Osimhen.