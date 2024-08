Napoli: tegola in attacco, si teme un lungo stop

Brutte notizie per quanto riguarda il Napoli. Infortunio per un attaccante e si teme un lungo stop. Gli esami saranno effettuati nei prossimi giorni.

Il Napoli prepara l’esordio in Coppa Italia contro il Modena. Un test importante per capire il lavoro fatto in queste settimane in ritiro anche se la squadra che scenderà in campo non è quella definitiva. Sono diversi ancora i movimenti da fare in entrata e quindi nell’undici titolare di Conte non possiamo escludere delle novità già a partire dalla prima giornata di campionato.

Ma prima di pensare alla Serie A, c’è da fare bene in Coppa Italia. Dall’infermeria per Conte non arrivano sicuramente delle notizie positive. Il calciatore si è fermato a causa di un problema fisico e non sarà a disposizione per la sfida contro il Modena. Da valutare anche la sua condizione anche in vista della prima giornata di campionato. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli approfondimenti medici del caso per stabilire i tempi di recupero.

Napoli: ancora un infortunio, i tempi di recupero

L’infortunio complica un po’ i piani di Antonio Conte. La situazione Osimhen non aiuta sicuramente il tecnico, che ora ha scelte abbastanza minime per quel ruolo. I tempi di recupero saranno stabiliti nei prossimi giorni e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro. La speranza è che si possa riuscire a riaverlo in rosa il prima possibile almeno fino a quando non c’è il ritorno di Lukaku.

Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, in casa Napoli si è fermato Simeone per un problema all’adduttore ed ora dovranno essere valutate le sue condizioni. Per il momento non si hanno certezze sui tempi di recupero e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire quanto tempo dovrà stare fuori.

Non sicuramente una buona notizia per Conte considerando anche il fatto che contro il Modena ci sarà solamente Raspadori. Vedremo se Conte deciderà di schierare qualche sorpresa oppure assisteremo alla solita formazione.

Ultime Napoli: infortunio Simeone, rallenta la cessione?

L’infortunio di Simeone potrebbe rallentare la sua cessione. Il Napoli per il momento non ha intenzione di privarsi del proprio giocatore e non è da escludere che alla fine si decida di tenerlo.

Ma sicuramente il problema fisico non facilita la sua partenza in questo momento. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quale sarà il futuro del Cholito.