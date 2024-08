Cambia tutto: Osimhen in Serie A, c’è l’annuncio

Il futuro di Osimhen continua ad essere in dubbio. L’ipotesi Serie A non è da escludere a priori e su questa c’è un annuncio molto importante.

Continua a tenere banco il futuro di Osimhen. La pista PSG si sarebbe raffreddata ancora una volta e con il Chelsea ad oggi non sembrano esserci possibilità di accordo. Una situazione che preoccupa (non poco) il Napoli considerando anche il fatto che la sua mancata partenza sta bloccando il calciomercato in entrata. La speranza è che tutto si possa risolvere nel giro di davvero poco tempo per riuscire comunque a regalare i rinforzi richiesti da Conte.

Con le piste estere che faticano a decollare, non è da escludere la possibilità di vederlo in un’altra squadra di Serie A. Sono diverse le squadre alla ricerca di un attaccante e servirà una apertura dei partenopei al prestito per arrivare ad una fumata bianca. E in queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante sulla possibile permanenza del giocatore nel nostro campionato. Ipotesi molto difficile per diversi motivi, ma il calciomercato ci ha riservato sempre sorprese e non possiamo escludere nulla.

Calciomercato Napoli: Osimhen in una big italiana, l’annuncio a sorpresa

Nei giorni scorsi si era ipotizzato anche un eventuale passaggio alla Roma, ma per il momento non è sicuramente una pista fattibile considerando anche le condizioni imposte dal Napoli. Ma se dovesse esserci da parte degli azzurri una apertura al prestito, allora le cose cambierebbero per i giallorossi e per un’altra big italiana.

Il Milan, infatti, sta cercando un altro attaccante di livello e il nigeriano rappresenta assolutamente una pista possibile con le determinate condizioni. E Chukwueze in una intervista a La Gazzetta dello Sport conferma di aver parlato con il suo connazionale del possibile trasferimento in rossonero. Da parte di Osimhen nessuna chiusura, ma solamente una conferma delle difficoltà a portare a termine una operazione simile nel giro di davvero poco tempo.

Ma gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero aprire a situazioni sicuramente fino a questo momento non prevedibili. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte dello stesso attaccante. Per il momento estero in vantaggio sull’Italia, ma non possiamo escludere nulla.

Mercato Napoli: il punto su Osimhen

Per il momento la situazione Osimhen continua ad essere in forte bilico. La trattativa con il PSG è assolutamente in una fase di stallo e questo non rende semplice l’arrivo dei rinforzi chiesti da Antonio Conte per rendere la squadra completa.

Naturalmente, per le questioni economiche imposte dal Napoli, sembra molto difficile immaginare in questo momento una permanenza in Serie A. Ma i club italiani restano con le antenne dritte e pronte ad approfittare di qualsiasi occasione.