Lo voleva il Napoli: ora rinnova, colpo di scena in Serie A

Altro colpo di scena in Serie A: un profilo attenzionato dal Napoli scioglie le riserve e va verso il rinnovo. Tutti i dettagli.

Il Napoli è da tempo grande protagonista in Italia ed in Europa. Una centralità, quella del club di De Laurentiis, evidente anche in ambito di calciomercato. La realtà partenopea è spesso stata meta ambita per giocatori in cerca di un lancio per la propria carriera, ma anche per gente che poi si è affermata rimanendo in azzurro: si pensi ai vari Hamsik o Di Lorenzo, ma anche allo stesso Osimhen. Negli ultimi mercati il Napoli è stato molto attivo e vigile, anche se non sempre gli obiettivi sono stati centrati.

Si dà il caso che un nome inseguito recentemente dal Napoli non vedrà probabilmente l’azzurro partenopeo nemmeno nel prossimo futuro, destinato com’è a restare un sogno nel cassetto. Infatti per questo profilo si va verso un sorprendente rinnovo. In Serie A è stato un colpo di scena.

Niente Napoli, per lui scatta il rinnovo: colpo di scena in Serie A

Gli azzurri hanno dovuto far fronte all’addio di Luciano Spalletti, che all’indomani dello scudetto ha salutato una piazza destinata ad essergli per sempre grata. Il Napoli, per non farsi trovare impreparato, ha cominciato una fitta ricerca per un degno erede del tecnico che, dopo Bianchi e Bigon, ha portato il tricolore in terra partenopea. Alla fine la scelta è ricaduta su Rudi Garcia, il resto è storia.

Tra i profili più seguiti e apprezzati dal patron De Laurentiis, quello di Thiago Motta occupava forse un posto privilegiato. Il tecnico del Bologna ha convinto ed ha fatto bene in terra felsinea, al punto tale da attirare su di sé le attenzioni dei grandi club, Napoli in testa. Alla fine però non se n’è fatto nulla, anche quando il rapporto tra Motta e il suo club di appartenenza pareva essersi incrinato.

L’italo-brasiliano continuerà probabilmente la sua avventura in terra felsinea. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Thiago Motta ed il Bologna continuano a discutere i termini del rinnovo contrattuale, una volta che le divergenze sono state appianate.

Il club di Saputo ha le idee chiarissime: il progetto bolognese passa anche e soprattutto dalla permanenza del tecnico, alla fine accontentato anche sul mercato in base alle sue esigenze. Il mese giusto per gli annunci di rito può essere questo in corso, massimo quello di ottobre. Il Bologna ha fretta.