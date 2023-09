L’ex Napoli riparte dai rossoneri: a breve l’annuncio

Svincolatosi dal Napoli negli scorsi mesi, il giocatore ha deciso finalmente di intraprendere una nuova avventura in carriera.

Come riportato su X (ex Twitter) anche dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, presto Salvatore Sirigu diventerà un nuovo giocatore del Nizza.

Napoli, Sirigu va al Nizza: i dettagli dell’accordo

Dopo una breve parentesi al Napoli, durata appena sei mesi, Salvatore Sirigu è pronto a tornare in Ligue 1 a 7 anni dall’ultima volta. Il classe ’87 è infatti porto a firmare un contratto importante con il Nizza, che ha deciso di puntare su proprio su di lui per il ruolo di vice Bulka.

Definiti gli accordi fra le parti, Sirigu è atteso in Costa Azzurra già nelle prossime ore per svolgere tutto l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore del club rossonero, per il quale firmerà un contratto sino al giugno 2024. A riportarlo è stato lo stesso Fabrizio Romano, che però non ha menzionato alcuna opzione per un eventuale rinnovo di un ulteriore anno di Sirigu col Nizza, opzione che molto probabilmente verrà discussa fra le parti più avanti qualora le condizioni del portiere italiano dovessero reggere.

E’ dunque questione di ore prima che Salvatore Sirigu diventi un nuovo giocatore del Nizza. L’annuncio da parte del club rossonero è infatti atteso a breve, col giovane Francesco Farioli che scalpita per avere a disposizione un portiere dell’esperienza dell’italiano nella sua rosa.