Salta il Real Madrid, gelo totale in casa Napoli

Niente da fare per la sfida contro il Real Madrid: l’azzurro non ci sarà, Napoli spiazzato. Ora è gelo totale.

Il Napoli di Rudi Garcia continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Il campionato sta per ripartire dopo la sosta nazionali e gli azzurri hanno voglia di riscatto dopo la debacle casalinga contro la Lazio. Ovviamente però la testa va anche ai prossimi impegni. In particolare il focus è per la Champions League, dove il Napoli vuole ripetersi e migliorarsi. Per la società questo è un obiettivo prioritario.

Il girone del Napoli è alla portata ma nel percorso gli azzurri si confronteranno come è noto con una delle candidate alla vittoria finale, quel Real Madrid guidato sapientemente dall’ex tecnico partenopeo Carlo Ancelotti. Proprio in vista della gara casalinga contro i Blancos, Garcia avrà un primo problema: l’azzurro va verso il forfait e in casa Napoli è calato il gelo.

Forfait contro il Real: gelo in casa Napoli per l’azzurro

Sfidare una squadra come quella madrilena è il sogno di tanti calciatori. Ed è anche un sogno per il Napoli, che si ritrova di fronte il Real in un momento storico importante, di cambiamenti e di conferme. La testa degli azzurri è già al prossimo 3 ottobre, quando ci sarà la sfida del Maradona.

Per l’occasione, però, Garcia ha già perso un pezzo. Si tratta di Matteo Politano, rientrato a Napoli dopo l’impegno con la Nazionale Italiana e il conseguente infortunio che l’ha costretto a fare un passo indietro. Per lui quasi sicuramente non ci sarà l’occasione di scendere in campo contro il Real.

Il calciatore del Napoli ha riportato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra, come comunicato anche dal Napoli con una apposita nota. Per lui le prossime settimane saranno dedicate a terapie e controlli, con lavoro differenziato. Senza forzare la mano e i tempi, ovviamente.

Per questo genere di infortuni il tempo di recupero è tecnicamente stimato tra le tre e le quattro settimane. Se così fosse Politano si troverebbe costretto a saltare veramente la sfida d’andata contro il Real, mancando i tempi tecnici per il recupero.

In caso contrario e cioè se il calciatore bruciasse le tappe, potrebbe invece recuperare in tempo per la seconda metà di settembre. Ma al momento sulle sue condizioni c’è la più grande delle incertezze e non è ancora chiaro quanto durerà questo stop. Garcia sa già di dover correre ai ripari.