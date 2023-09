Il Napoli lo riporta in Italia: tifosi increduli, colpo da capogiro

Gli occhi dei dirigenti azzurri già proiettati ai colpi per l’anno prossimo: l’ex Serie A può davvero firmare col Napoli

Sembra passata un’eternità da quel 4 maggio, al termine della sfida contro l’Udinese, che ha ufficialmente riportato lo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio. Un’annata storica quella del Napoli di Luciano Spalletti: oltre tre mesi dopo, però, la situazione pare essere molto diversa.

In panchina ci è finito Rudi Garcia, dopo il controverso e chiacchierato addio dell’allenatore di Certaldo, finito solo qualche settimana dopo alla guida della Nazionale azzurra. Ed intanto i campioni d’Italia in carica hanno cominciato una nuova annata, tra molte luci e qualche inattesa ombra. Dopo aver letteralmente passeggiato su Frosinone e Sassuolo, gli azzurri sono rimasti al palo con il clamoroso ko al ‘Diego Maradona’ contro la Lazio dell’ex Sarri. 6 punti in tre giornate, uno in meno della tanto celebrata cavalcata trionfale firmata da Spalletti.

Ma, ora come ora, i numeri lasciano il tempo che trovano e le attenzioni di Rudi Garcia sono assolutamente rivolte al prossimo match a ‘Luigi Ferraris’ contro il Genoa. Andrà registrata la difesa, in attesa di poter contare anche sulla scommessa estiva: quel Natan che, nel quasi totale anonimato dal Brasile, è stato scelto per rimpiazzare nientemeno che Kim.

E se il coreano ha già fatto impazzire tutti in Germania, per il Napoli in questo momento i fari sono puntati al futuro. Il calciomercato nel 2024, tra gennaio e soprattutto giugno, potrebbe di fatto regalare non poche sorprese al tecnico francese: nel mirino di De Laurentiis c’è un big pronto a tornare in Serie A.

L’ex bianconero al Napoli: arriva nel 2024

Tra conferme e poche novità, il Napoli si appresa a vivere la stagione della conferma. Ma sul taccuino del neo ds Mauro Meluso e dello stesso Presidente Aurelio De Laurentiis fioccano con grande frequenza i nomi di un certo calibro per rendere il Napoli ancora più competitivo, anche nel 2024/25.

In tal senso, dalla Spagna, potrebbe giungere un grandissimo colpo già abbondantemente accostato alla maglia azzurra nei mesi scorsi. Trattasi di Rodrigo de Paul, non più una primissima scelta a Madrid agli ordini di Diego Simeone, nonostante un contratto coi ‘Colchoneros’ firmato fino al 30 giugno 2026. Nonostante ciò, pare che la dirigenza campione d’Italia abbia proprio intenzione di programmare l’affondo decisivo con l’arrivo del nuovo anno.

Che si tratti di gennaio o più probabilmente giugno non è ancora definito: certo è che de Paul, ai vertici partenopei, piace tantissimo. E non è quindi escluso che, a due anni dalla scadenza del contratto, l’Atletico Madrid decida di fare cassa con la cessione dell’argentino ex Udinese, magari agevolandolo nell’addio al club spagnolo.

3 presenze e 2 assist vincenti nei 225′ che il ‘Cholo’ ha concesso al connazionale in questa annata da poco cominciata: il futuro del campione del Mondo può davvero essere agli ordini di Garcia. Staremo a vedere.