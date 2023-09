Ainett Stephens: l’ultimo post manda in tilt tutti

La bellissima Ainett Stephens sa come far impazzire tutti su Instagram e ha deciso di condividere un post che è davvero da urlo

La modella e presentatrice si sta rilassando in vacanza e non manca di raccontare nelle sue storie sui social come procede il soggiorno. Il fisico statuario è molto apprezzato dai numerosissimi fan.

Una delle figure più belle e intriganti della nostra televisione fa impazzire anche i numerosi followers su Instagram. Stiamo parlando di Ainett Stephens, la modella e presentatrice di origini venezuelane che da anni partecipa a programmi sul piccolo schermo del nostro Paese. Da quel concorso di Miss Venezuela del 2000 di acqua sotto i ponti ne è passata ma Ainett ha avuto sempre la bravura e la lungimiranza di reinventarsi.

In Italia per la precisione è arrivata nel lontano 2004, dopo la scomparsa tragica della madre e della sorella. Quella sofferenza l’ha saputa trasformare in grinta per arrivare, per farcela anche in un momento difficilissimo. La sua scalata è iniziata dal calendario di Fox Uomo nel 2006, fino ad arrivare al Grande Fratello Vip 6. Nella casa di Cinecittà, nell’edizione del 2021 giocava al fianco di Aldo Montano, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Jo Squillo e tanti altri personaggi affermati.

Venendo all’attualità, nell’estate 2023 in molti l’avrebbero voluta di nuovo come Gatta Nera del Mercante in Fiera, il programma condotto da Pino Insegno, giunto ad una nuova edizione, che andrà in onda a partire dal 25 settembre, alle 19:50 su Rai 2.

Il presentatore e doppiatore ha smentito i rumors, dichiarando in un’intervista troppo grande Ainett per un ruolo del genere.

Ainett Stephens, ultimi scampoli di estate: le immagini parlano da sole – FOTO

Dal punto di vista sentimentale la bellissima modella venezuelana è sposata dal 3 settembre 2015 con l’imprenditore italiano Nicola Radici, con cui le cose sembrano andare ancora a gonfie vele, anche a distanza di 8 anni dal fatidico si.

L’estate bollente della Stephens, grandissima amante del mare e delle spiagge caraibiche, non è ancora terminata e grazie agli ultimi scampoli di bel tempo c’è scappato un bello shooting fotografico in una location da sogno. Costume azzurro, fisico come al solito da urlo, lato B scultoreo e panorama mozzafiato. Gli ingredienti perfetti per un post da manuale su Instagram, con commenti entusiasti da parte dei followers, che avrebbero gradito molto stare lì a fianco a lei.