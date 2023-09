Balotelli torna in Serie A, colpo a sorpresa: c’è la firma

Uno dei nomi che continua ad infiammare, anche ad anni di distanza, il mercato in Italia ed in Serie A è quello di Mario Balotelli. In tal senso un club si prepara a piazzare un colpo a sorpresa che può riportare entusiasmo nella piazza. Arriva la firma che rappresenta una vera svolta.

Il grande girovagare da parte dell’ex bomber, tra le altre squadre, di Inter, Milan e Manchester City sembra non avere fine. Il centravanti col numero 45, infatti, si prepara a cambiare nuovamente squadra dopo le delusioni accumulate di recente. Con l’Adana Demirspor sembrava aver trovato la sua dimensione, ma in maniera difficilmente spiegabile ha spinto per passare al Sion. Le cose in Svizzera non sono andate bene, per usare un eufemismo, e di conseguenza adesso si prepara a salutare. E si stanno disponendo le pedine per un suo ritorno in Serie A a dir poco sorprendente ed inatteso.

L’ex Inter e Milan torna in Italia

L’apice della sua carriera, in termini di rendimento e di costanza, l’ha toccato con la maglia del Milan in Serie A e con quella del Nizza. Da quel momento in avanti, però, ha vissuto di alti (pochi) e bassi (purtroppo per lui troppi). Al Sion ha deluso tutti ed alla fine, come raccontato da Fabrizio Romano su Twitter, il rapporto si è concluso anticipatamente.

Il bomber italiano, infatti, proprio in queste ore ha firmato la rescissione con il club svizzero e, di conseguenza, adesso è svincolato. In Serie A può rappresentare un colpo a sorpresa per la Salernitana, che sta facendo i conti con il caso Dia. La trattativa può essere condotta in poco tempo, anche perché si tratterebbe di una piazza capace di esaltare le sue doti con l’entusiasmo contagioso che la contraddistingue. Da seguire gli sviluppi da questo punto di vista.

Balotelli alla Salernitana, colpo a sorpresa?

Classe 1990, Mario Balotelli al Sion non ha convinto pienamente collezionando complessivamente 19 presenze e 6 gol. Con 9 cartellini gialli. Che è un paradosso, tenendo conto del fatto che si tratta di un attaccante. Nonostante ciò, però, le sue doti sono fuori discussione e potrebbe essere un colpo a sorpresa per la Salernitana. Soprattutto ora che può essere tesserato a parametro zero e con il rapporto tra i granata ed il centravanti Boulaye Dia che è ai minimi storici.