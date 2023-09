Arriva dal Liverpool a zero: i tifosi del Napoli stentano a crederci

Un affare a dir poco clamoroso: De Laurentiis lascia senza parole i tifosi, colpo da Liverpool per gli azzurri

È arrivata probabilmente nel momento migliore la sosta, per ricaricare le batterie e cercare di risollevarsi. La sconfitta con la Lazio è ormai alle spalle anche se l’amarezza per una prestazione a tratti poco convincente, soprattutto in fase difensiva contro il grande ex Maurizio Sarri, rimane.

E da lì i campioni d’Italia punteranno a ripartire, già nella trasferta di sabato sera a ‘Marassi’ contro il Genoa. Il nuovo Napoli avrà quindi bisogno di tempo per assestarsi, per assorbire nel migliore dei modi i dettami tattici del neo tecnico Rudi Garcia. Un compito complicato per l’allenatore francese, chiamato a mantenere alto il rendimento degli azzurri ereditando una panchina davvero ‘pesante’, a maggior ragione dopo l’egregio lavoro svolto da Spalletti. Il futuro, però, è il campo.

Ma non solo. Il Napoli guarda con ottimismo alle prossime mosse che il calciomercato potrebbe riservare al gruppo partenopeo. Perchè il neo ds Mauro Meluso, arrivato anche lui in estate, sta già sondando il terreno per le occasioni che dovranno necessariamente andare a puntellare una rosa che in qualche reparto necessiterà di diversi accorgimenti.

Magari in difesa, in attesa dell’esplosione di Natan su cui i campioni d’Italia sono fermamente di puntare per l’immediato post Kim. Ma non solo. Occhio, perchè un’intrigante idea che coinvolgerebbe il Liverpool sullo sfondo potrebbe davvero fare impazzire i tifosi azzurri.

Saluta Klopp per la maglia azzurra: Napoli show

Sono diverse le situazioni da sistemare a centrocampo per la società campione d’Italia, in vista della prossima estate. In primis, quella legata a Piotr Zielisnki in scadenza nel giugno 2024 ma per il quale si sta lavorando al rinnovo. Con Demme in uscita – si parla anche di una possibile rescissione – e le sirene arabe mai dome per Stanislav Lobotka, ecco che De Laurentiis avrebbe in serbo un pezzo da 90 direttamente da Liverpool.

Chi probabilmente lascerà i ‘Reds’ durante il prossimo mercato estivo è Thiago Alcantara, centrocampista in scadenza il 30 giugno 2024 con la società inglese. 28 presenze e 1 assist l’anno scorso agli ordini di Klopp, per Thiago Alcantara sembra potersi prospettare un clamoroso approdo in Serie A. 32 anni, una carriera ad altissimi livelli tra Barcellona, Bayern Monaco ed infine Liverpool, il giocatore è una potenziale grande occasione per la mediana partenopea.

Starà dunque ai dirigenti azzurri muovere già nelle prossime settimane i primi passi per tastare il sogno legato all’ex Barcellona. E De Laurentiis, dopo un’annata da incorniciare, non vuole proprio più fermarsi: Thiago Alcantara può essere la sorpresa del Napoli 2024/2025.