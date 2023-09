Tutti senza parole: lo scatto di Diletta è piccante

Ancora un’altra meraviglia che arriva dal profilo ufficiale di Instagram e che porta la firma di Diletta Leotta – FOTO

Un momento magico quello che sta vivendo la bellissima giornalista di ‘Dazn‘. Poco meno di un mese fa (precisamente il 16 agosto, ovvero il giorno del suo compleanno) è diventata madre per la prima volta nella sua vita. Dal frutto dell’amore con il compagno, Loris Karius, è nata la piccola Aria.

Mentre pochissimi giorni ha voluto festeggiare il primo compleanno con tutta la sua famiglia ed amici. Ovviamente non sono mancati i tantissimi scatti che ha pubblicato sul suo canale. La maggior parte dei fan è rimasta letteralmente colpita da una immagine che ha lasciato senza parole. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Diletta Leotta, scatto da urlo: troppo piccante – FOTO

Come riportato in precedenza per la nativa di Catania si tratta di un momento a dir poco magico. In attesa del suo ritorno in televisione sui più importanti campi di calcio della Serie A, la 32enne ha festeggiato (anche se in ritardo ma per ovvi motivi) il suo compleanno in ritardo. In compagnia di moltissime persone che le vogliono bene e che non hanno voluto mancare affatto alla grande tavolata che ha organizzato in un noto locale a Milano.

Un abito che non poteva affatto passare inosservato. Un “total black” decisamente piccante e che cattura l’attenzione da parte di tutti i suoi follower. Delle forme decisamente divine. Un lato ‘A’ assoluto protagonista. In molti, infatti, si sono sorpresi dal fatto di come abbia recuperato in fretta il fisico dopo il parto di qualche settimana fa. Un post che sta raccogliendo quello che merita: ovvero un numero importantissimo di “like” e commenti di approvazione.

Tornando nuovamente allo scatto in molti hanno giurato di non aver applicato assolutamente lo “zoom“. Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Come il suo sorriso che mette tutti i suoi seguaci ko. Tra i presenti alla grande cena anche un altro noto personaggio dello spettacolo che, da qualche mese, è diventata nonna come Michelle Hunziker (grande amica della giornalista).

Ovviamente non poteva mancare il suo compagno e calciatore (secondo portiere del Newcastle) Loris Karius, la loro piccola Aria ed amici come: il cantante Rovazzi, Federica Fumagalli, Francesca Muggeri, Luca Cianciolo, la madre della Leotta e moltissimi altri ancora che hanno trascorso una serata indimenticabile.