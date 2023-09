Giorgia Palmas piccante: costume aperto che toglie il fiato

La stella dell’ex velina continua a brillare con uno scatto davvero bollente: i social pazzi di Giorgia Palmas

È passato tanto tempo, ben 21 anni, dagli esordi sul piccolo schermo che la consacrò come uno dei volti più amati e apprezzati del mondo dello spettacolo. Adesso, però, la notorietà di Giorgia Palmas continua a crescere: grande merito va dato alla sua esplosione sui social.

A partire dall’autunno 2002 è stata scelta da Antonio Ricci, ideatore di ‘Striscia la Notizia‘, come velina mora al fianco della bionda Elena Barolo. Un’accoppiata che, all’epoca, convinse proprio tutti consacrando quella sarda come una delle bellezza più ammirate di sempre. Dopo gli esordi come modella, con un discreto successo, Giorgia ha anche recitato in fiction di enorme successo proprio su Canale 5: da ‘Carabinieri‘ fino a ‘Cento Vetrine‘. Nata a Cagliari il 5 marzo 1982, ha anche trovato ampio spazio come conduttrice in diverse trasmissione della televisione italiana.

‘Music Farm’, ‘Paperissima Sprint‘ ed in ultimissima battuta ‘Isola Party‘, programma andato in onda su Mediaset Infinity che ha trattato per diverse settimane dei retroscena riguardanti la recente edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘. Un reality a cui, tra le altre cose, la Palmas è molto affezionata: partecipò infatti, nel lontano 2011, nell’edizione che la vide vincitrice.

La sua vita privata è stata costellata da diversi e chiacchieratissimi amori, con la sua solida fan base che l’ha supportata in ogni momento della sua carriera. Dal primissimo amore Davide Bombardini, passando per il biker Vittorio Brumotti – con cui ha condiviso proprio diverse edizioni di ‘Paperissima Sprint’ e non solo – fino a quello che può tranquillamente essere definito l’uomo della vita per la sexy cagliaritana: Filippo Magnini.

Giorgia Palmas stratosferica: fan a bocca aperta

Con l’ex nuotatore, ex tra le altre della collega Federica Pellegrini, è scoccata la scintilla nel 2018 e da allora i due fanno coppia fissa. Due anni dopo è nata la loro prima figlia, Mia. La coppia si è sposata attraverso l’unione civile nel maggio 2021 per poi ripetere, davanti a paparazzi, amici e parenti, la cerimonia con il rito in chiesa esattamente un anno dopo.

Gli anni passano, è chiaro, ma le 41 primavere sulle spalle dell’ex velina sembrano davvero non aver minimamente intaccato la bellezza di Giorgia Palmas. Sui social è apprezzatissima, in particolar modo su Instagram dove ha sfiorato i 2 milioni di followers. Ma intanto, nonostante l’estate si avvii rapidamente verso la chiusura, gli scatti bollenti della sensualissima sarda continuano a susseguirsi.

E nella sua ultima istantanea, rigorosamente in bianco e nero, la Palmas si mostra con un aderente costume a pezzo unico che concede una scollatura davvero profonda in uno scatto tanto sensuale quanto delicato ed elegante.

Ed in poche ore i suoi fan, davanti alla prorompente bellezza della cagliaritana, non sono certamente rimasti indifferenti: si sono infatti moltiplicati, in segno di stima e apprezzamento totale, likes e commenti che hanno elogiato la bellissima Palmas.