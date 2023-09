Wanda Nara, arriva la separazione: “Ho esagerato”

Associare la parola “separazione” a Wanda Nara fa subito pensare a Mauro Icardi, questa volta, però, riguarda un altro componente della sua famiglia.

La vita privata di Wanda Nara fa periodicamente discutere, anzi ci sono dei momenti in cui si arriva quasi a insospettirsi se non si hanno grandi notizie sul suo conto. La sua presenza sui social è stata praticamente costante anche nelle ultime settimane, al punto tale che c’è chi arrivato a nutrire dubbi sul fatto che lei sia realmente malata, come è trapelato dall’Argentina nelle ultime settimane, in seguito a un suo ricovero in ospedale.

Almeno per ora lei ha preferito non sbilanciarsi troppo sulla natura del suo problema, ma non ha escluso di poterlo fare nelle prossime settimane. In attesa di allora, però, lei si ritrova a dover affrontare un momento che pensava potesse essere lontano.

Wanda Nara: la separazione è difficile da affrontare

Non è mai stato un mistero il rapporto ballerino tra Wanda Nara e Mauro Icardi, al punto tale che in più occasioni già in passato lei era arrivata a cambiare il suo nome su Instagram, dove si faceva chiamare “Wanda Icardi”, cosa che non poteva che essere interpretata come un segno di rottura.

Da qualche tempo, forse anche per evitare speculazioni sulla sua vita privata, lei ha deciso di tornare a utilizzare il suo cognome da nubile, in modo tale da non alimentare voci di alcun tipo. Nonostante questo, a inizio 2023 era stata lei stessa ad annunciare la separazione, poi rientrata del tutto, soprattutto quando lei è stata costretta al ricovero in ospedale e lui non ha esitato a restare al suo fianco.

Questa volta, però, ci risiamo. E’ lei stessa a parlare di un distacco che si sta trovando a dover affrontare e che si sta rivelando più difficile da sostenere di quanto lei stessa potesse pensare.

La nostalgia a volte è fortissima

Niente paura, la separazione che ora Wanda Nara si trova a dover affrontare non riguarda Icardi, ma un altro dei suoi grandi amori. Il riferimento è a Valentino, il figlio più grande dell’argentina e di Maxi Lopez, che ha deciso di seguire la sua passione per il calcio ed è ora diventato un nuoo calciatore del River Plate, scelta che lo ha portato a trasferirsi in Argentina.

La procuratrice e showgirl al momento resta stabile in Turchia, anche se c’è chi pensa possa tornare presto in patria per sottoporsi alle cure che sono per lei necessarie. Lei da vera mamma ha messo in secondo piano la sua sofferenza e si augura che il ragazzino possa togliersi delle soddisfazioni importanti facendo quello che lei ama di più.

“Credo di aver esagerato un po’ con l’amore che gli ho inculcato per l’Argentina – ha risposto a un follower su Instagram con ironia –. Sono felice che possa giocare nella squadra del mio cuore, questa è la verità. Ora è con suo padre. Siamo tutti d’accordo nell’accompagnarlo sempre. È felice e tutta la famiglia lo sostiene affinché possa seguire i suoi sogni”.