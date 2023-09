Affare in Serie A: Gnonto nel mirino per gennaio

In vista di gennaio una squadra di Serie A potrebbe fare l’affare di mercato, ad essere nel mirino ci sarebbe Wilfried Gnonto del Leeds Utd.

Archiviata la sessione estiva di calciomercato, le società pensano già ai colpi mancati ed a quale opportunità poter cogliere nei mesi successivi, in modo tale da poter soddisfare le esigenze dei rispettivi allenatori.

In questi giorni di pausa dalle Nazionali, con la maglia dell’Italia è stato convocato Wilfried Gnonto, già convocato giovanissimo da Roberto Mancini, sul classe 2003 vuole puntare anche Luciano Spalletti, vedendo nella giovane punta un futuro importante per il calcio italiano.

Una carriera da predestinato, cresciuto per 8 anni nelle giovanili dell’Inter, fino ad approdare in Primavera e giocare con colleghi più maturi ed essere convocato in prima squadra, ma le prime esperienze da professionista per l’attaccante nato a Verbania sono state all’estero.

Affare Gnonto! Arriva a Gennaio in Serie A

Nell’estate del 2020 si trasferisce in Svizzera, dove il Zurigo decide di puntare sul suo talento a 17 anni non ancora compiuti, mentre appena maggiorenne avrà modo di esordire con la maglia della Nazionale italiana contro la Germania nell’incontro di Nations League a Bologna.

Contro i tedeschi, appena una settimana dopo, siglerà il suo primo gol con gli azzurri, anche se tale marcatura non servirà ad evitare il pesante ko in terra tedesca. Le sue prestazioni non passeranno inosservate, e nell’estate del 2022 si profilerà per il giocatore l’opportunità la grande occasione di approdare in Inghilterra, potendo calcare i campi di un campionato di grande fascino come la Premier League.

Durante la sua prima stagione inglese nel Leeds, Gnonto realizzerà 4 reti in 28 presenze, 3 marcature delle quali in Premier League, non saranno decisive per la permanenza in categoria dei Pavoni. In seguito alla retrocessione in Premiership, il giocatore era stato richiesto da numerose squadre italiane nel mercato estivo.

Nonostante le numerose voci, la giovane punta è rimasta in Inghilterra, ma a gennaio la sua intenzione sarebbe quella di giocarsela in un campionato di rilievo, ed alcuni club italiani sarebbero interessati ad averlo, anche in prestito. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina, già vicina a Wilfried Gnonto in questa estate, ma i viola dovrebbero battere la concorrenza del Sassuolo per prelevare l’attaccante del Leeds, di certo nelle prossime settimane se ne saprà di più sul suo futuro, sempre più vicino ad un suo approdo in Italia.