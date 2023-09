Il Liverpool gela il Napoli: bomba di mercato per il 2024

Il calciomercato in Arabia Saudita è chiuso, eppure si parla ancora di trasferimenti milionari. Per poco Salah non ha lasciato il Liverpool, e a quanto pare l’affare non è chiuso: per sostituirlo c’è un giocatore del Napoli

L’incubo Arabia Saudita ha tormentato il calciomercato per tutta l’estate. Le improvvise e irrinunciabili offerte provenienti dal discutibile “nuovo mondo” del calcio globale hanno portato via dall’Europa diversi campioni.

Tanti altri sono rimasti, ma hanno “rischiato” seriamente di andare via e lasciare i propri tifosi delusi. Anche il Napoli non ha fatto eccezione, visto che Osimhen e Zielinski sono stati molto vicini all’Arabia Saudita, anche se alla fine hanno deciso di restare. Tuttavia, anche se ora il mercato da quelle parti si è concluso, si continua a parlare di possibili trasferimenti di grandi big. E purtroppo per i tifosi del Napoli ora si tira in ballo anche Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante azzurro, però, non sarebbe direttamente coinvolto per un possibile trasferimento, ma potrebbe essere il prescelto per sostituire un campione nel caso di addio all’Europa. Il calciatore in questione è Mohamed Salah del Liverpool: un po’ come per Osimhen, si è parlato moltissimo di un suo trasferimento in Arabia, e precisamente all’Al Ittihad. A un certo punto l’affare sembrava quasi fatto, ma probabilmente è stata l’indecisione del giocatore a non far decollare la trattativa.

I tifosi del Napoli tremano: occhi dalla Premier su Kvaratskhelia

Eppure, sembra sempre più probabile che l’addio di Salah al Liverpool possa concretizzarsi dopo sette anni di militanza con i “Reds”. Tanto che in Inghilterra già si parla dei possibili sostituti dell’egiziano: il nome più indiziato sembra quello di Kylian Mbappé, che per il Liverpool rappresenta un vero e proprio sogno, ma di difficile realizzazione. Infatti il francese non solo punta al Real Madrid, ma intanto dovrebbe rinnovare con il suo PSG, facendo alzare ancora i costi e soprattutto rinviando il suo addio. Non si esclude che un eventuale arrivo di Mbappé a Madrid possa aprire la strada per Vinicius, altro grande obiettivo.

Ma nella lista delle possibili alternative a Salah spunta anche un “italiano”. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, che è stato messo nella lista del Liverpool, soprattutto perché le sue caratteristiche tecniche sono molto simili a quelle di Salah. In questo caso, per il Liverpool arrivare al georgiano sarebbe molto più semplice. Vero che ha un lungo contratto col Napoli, ma guadagna appena 1 milione di euro e non dovrebbe essere difficile tentarlo. Altri nomi sono quelli di Takefus Kobo della Real Sociedad e di Bukayo Saka dell’Arsenal.