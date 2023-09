Emma Raducanu al volante in shorts: tifosi in testacoda, è uno splendore

Emma Raducanu è una star del tennis, ma ha deciso di cimentarsi anche (inaspettatamente) con i motori, lasciando molti suoi fan a bocca aperta.

Emma Raducanu è ancora giovanissima, ma è ormai da qualche anno una delle grandi stelle del tennis mondiale, popolarissima anche sui social per la sua bellezza acqua e sapone e il suo stile. Tuttavia, nella sua vita non c’è solo il tennis, e anzi i suoi tifosi sono rimasti sorpresi di vederla alle prese addirittura con le automobili. Un passo in più, rispetto ad altre sue passioni sportive, come quella per il calcio, che la vede tifare ad esempio per il Tottenham.

Nonostante abbia solo 20 anni (ne compirà 21 il prossimo 13 novembre) Emma Raducanu è già una delle tenniste più famose e seguite al mondo, con ben 2,5 milioni di follower su Instagram. E molto lo deve, innanzitutto, ai suoi risultati sportivi. Nel 2021, quando ha vinto lo US Open a soli 18 anni, è divenuta la tennista più giovane a vincere un Major dai tempi del trionfo di Maria Sharapova a Wimbledon nel 2004.

È inoltre la prima britannica a conquistare un titolo dello Slam dal 1977, quando s’impose Virginia Wade. Quest’anno, però, è stato un po’ complicato per lei, dato che è dovuta stare a lungo ferma a causa di un infortunio grave, e solo a inizio agosto è tornata ad allenarsi. In attesa di farsi rivedere in campo, la promettente tennista britannica nata a Toronto si dedica anche ad altre attività, come appunto quelle di testimonial, che l’hanno portata addirittura al volante di una Porsche.

Emma Raducanu al volante, lascia tutti senza fiato

Una sorpresa ma fino a un certo punto, visto che la giovane atleta britannica è in realtà Porsche Brand Ambassador, e in una recente intervista ha dichiarato la sua passione per i motori. Le foto pubblicate dalla Porsche la mostrano – maglietta nera e shorts bianchi – al volante delle vetture della casa tedesca durante un viaggio in Cina. Una location non a caso, perché la ragazza è andata a Shenyang, città natale di sua madre.

Alle sue spalle, infatti, Emma Raducanu ha una storia famigliare molto affascinante: britannica nata in Canada, la madre è cinese mentre il padre è di origini rumene, e lei è cresciuta a Londra. Ma ogni tanto torna in Cina a visitare i parenti materni, e in questa occasione ha parlato con Porsche anche della sua passione al volante. Ha infatti rivelato di aver guidato una 911 GT3 sul circuito di Brands Hatch, e poi una 911 Carrera S a Silverstone, assieme all’ex pilota di Formula 1 Mark Webber.