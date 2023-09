Regalo da Galliani: Napoli, che colpo a gennaio

Potrebbe arrivare a Napoli già a gennaio o comunque per la prossima stagione: sarebbe un colpo davvero interessante.

Per adesso è davvero presto per parlare del mercato di gennaio. Cosa che vale per tutte le squadre e non solo per il Napoli che sicuramente avrà poco da ritoccare con una rosa già ampia e forte in ogni ruolo. Dietro alcuni colpi però c’è una strategia ben precisa e talvolta bisogna affrettare i tempi per anticipare la concorrenza. Il calciatore che interessa agli azzurri ha sicuramente diverse squadre che lo corteggiano.

I Partenopei potrebbero fare affari con Adriano Galliani nel prossimo mercato invernale, magari proponendo anche qualche scambio o solo un prestito che il Monza possa ritenere utile. Gianluca Gaetano, Alessio Zerbin e Alessandro Zanoli sono i primi indiziati per una possibile partenza breve in caso di mancato impiego da parte di Rudi Garcia. Il campionato però è ancora molto lungo.

Regalo da Galliani: Napoli, che colpo!

Infatti non è detto che i tre calciatori non trovino spazio proprio a Napoli e che le gerarchie possano cambiare. Gli azzurri comunque potrebbero chiedere ai dirigenti del Monza di sedersi al tavolo delle trattative per fare un interessante acquisto. Secondo alcune voci di mercato infatti, ai campani piacerebbe il centrocampista dei Brianzoli, Andrea Colpani. 24 anni, il bresciano può giocare sia in cabina di regia che qualche metro più avanti, da centrocampista centrale.

Dopo un ottimo anno al Trapani in Serie B, Colpani si trasferì a Monza nell’estate del 2020 e quella attuale è la sua quarta stagione in biancorosso. Due in cadetteria, sempre da protagonista anche nell’anno della promozione, poi la passata stagione con 27 partite e 4 gol in Serie A. Quest’anno le reti potrebbero diventare di più, visto che il ventiquattrenne ne ha già messe a segno 2 nelle prime 3 di campionato.

A parte Gaetano, una casella eventuale già a gennaio per il calciatore del Monza, potrebbe liberarsi anche grazie a Diego Demme. Il tedesco era già dato per sicuro partente in estate, ma non ha trovato nessun accordo interessante. Questo però non esclude che il classe ’91 non voglia starsene un altro anno in panchina.

Ovviamente se la trattativa dovesse protrarsi fino a giugno, il Napoli troverebbe concorrenza per aggiudicarsi l’interessante classe ’99 che arrivava in massima serie soltanto un anno fa. Si è parlato anche di un presunto interessamento da parte dell’Inter. Una cosa è certa, a fine stagione Galliani dovrà faticare molto per trattenerlo ancora.