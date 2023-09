Wanda Nara-Icardi: che frecciata a Maxi Lopez

Il triangolo in cui sono coinvolti da una parte Wanda Nara e Mauro Icardi, mentre dall’altra Maxi Lopez, fa ancora discutere: intanto arriva una frecciata nei confronti dell’ex

Pur essendo trascorsi diversi anni dalla loro relazione, la showgirl non ha mancato l’occasione per punzecchiare il suo ex, ecco cosa è successo di recente ed il riferimento con cui è avvenuto il metro di paragone tra i due attaccanti argentini.

La storia è ben nota, risalente a circa 10 anni fa: all’epoca Wanda Nara stava insieme a Maxi Lopez, la coppia era legata da un matrimonio durato un lustro e dal quale avevano avuto tre figli, poi è arrivato il famigerato tradimento, attraverso il quale le riviste di gossip e non solo hanno dedicato molto tempo nei mesi successivi.

Da allora, la presentatrice sudamericana vive una relazione con Mauro Icardi, compagno di squadra ai tempi della Sampdoria di Maxi Lopez, che ha poi sposato la soubrette nel 2014 da cui ha avuto due figlie. Gli ultimi tempi per la coppia non sono però stati semplici, si sono infatti rincorse voci su una loro presunta rottura.

Wanda Nara scatenata: Che bordata a Maxi Lopez

Di recente sembra però tornato il sereno tra i due, allontanando così le voci di un’improvvisa separazione, ed anzi condividono con frequenza momenti della giornata attraverso i canali social, dove sono molto attivi e seguiti dai propri seguaci nei rispettivi profili, non mancando di far discutere, come dimostra l’ultimo avvenimento.

Ritrovata la serenità, moglie e marito ne approfittano per dimostrare il loro sentimento reciproco, come avvenuto su TikTok nell’account del calciatore, dove l’attuale attaccante del Galatasaray prepara la cena alla sua consorte.

In questo caso, Wanda Nara ha colto l’occasione per ringraziarlo, postando a sua volta nel suo profilo il suo video e dedicandogli queste parole: “Aveva ragione il mio ex quando mi diceva di non trovare più uno come lui e nessuno avrebbe fatto meglio per me. Ora ne ho trovato uno migliore e trova per me il meglio”.

Chiaro il riferimento di Wanda Nara al suo ex marito, messo a confronto con il collega Mauro Icardi, il quale viene giudicato dalla moglie migliore del suo connazionale. Chissà se a tale provocazione avrà modo di rispondere Maxi Lopez, da poco ritiratosi dall’attività agonistica e impegnato in una nuova relazione sentimentale con la modella svedese Daniela Christiannson.