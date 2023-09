Napoli, che fine ha fatto? Scoppia subito il caso

Emergono le prime criticità in casa Napoli in un avvio di stagione che si sta rivelando più complicato del previsto: c’è già un caso tra gli azzurri

Una vera e propria doccia gelata, per il Napoli e per tutta Napoli. Questo ha rappresentato la gara di campionato al ‘Maradona’ contro la Lazio, che come sei mesi fa si è portata via l’intera posta in palio risultando la prima squadra in stagione a violare il prato di Fuorigrotta.

Il grande ex Maurizio Sarri ha replicato il colpaccio. E se all’epoca si trattò, per le modalità in cui avvenne, di un risultato tutto sommato episodico, con Vecino a pescare un jolly da 25 metri in una gara altrimenti destinata al pari, stavolta i biancocelesti si sono imposti con pieno merito.

Il 2-1 a favore della Lazio avrebbe potuto anche essere più ampio. La prestazione brillante dei capitolini, che hanno riscattato le prime due sconfitte, ha messo a nudo tutti i difetti del Napoli campione d’Italia, che si riscopre battibile e più fragile di quanto pensava.

Prova degli azzurri che per un tempo era stata anche convincente, con buon ritmo e diverse occasioni da gol. Poi, dopo il 2-1 incassato da Kamada, il crollo. Reparti troppo distanti, frenesia e imprecisioni, poche idee, smarrimento nel finale con i cambi.

Un Napoli troppo brutto per essere vero, sperano i tifosi partenopei, ma ci sarà da riflettere nella pausa e porre dei correttivi ai problemi emersi. Si sapeva che difendere il tricolore non sarebbe stato facile, ma il Napoli del secondo tempo con la Lazio rischierebbe di abdicare davvero in fretta.

Napoli, Natan è già ‘desaparecido’: il giallo legato al difensore brasiliano

E c’è un caso, oltretutto, che sta tenendo banco. Quello legato a Natan, il difensore brasiliano acquistato per sostituire Kim, ma che per adesso non ha ancora debuttato in campionato.

Per lui, solo i minuti disputati l’11 agosto nell’ultima amichevole pre campionato a Castel di Sangro, quella contro l’Apollon Limassol. In campionato, fiducia alla coppia Rrahmani-Juan Jesus, che però ha già palesato diversi limiti, soprattutto in fatto di velocità e copertura della profondità.

Che Natan, arrivato a pochi giorni dall’inizio del campionato, necessitasse di un po’ di tempo per ambientarsi era prevedibile. Ma ora è in gruppo praticamente da un mese, eppure Garcia ancora non lo vede. Il tecnico francese ha spiegato che non è ancora pronto, ma di questo passo ci si chiede quando lo sarà. E se il Napoli non dovrà invece correre ai ripari sul mercato di gennaio con un altro acquisto in difesa.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI