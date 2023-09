Colpo a sorpresa: Papu Gomez in Serie A

Un nuovo colpo a sorpresa per il campionato di Serie A potrebbe portare al ritorno di Papu Gomez, ecco le ultime novità in tal senso…

Terminato il calciomercato, proseguono le trattative per il futuro, in alcuni casi anche immediato visto quanto sta accadendo, in particolare nei riguardi di una squadra italiana.

Anche se alle ore 20.00 del 1° settembre si è chiusa la sessione estiva di mercato, vi è la possibilità per i club nostrani di poter ingaggiare giocatori in scadenza di contratto.

Ragion per cui potrebbe paventarsi l’ipotesi di un clamoroso ritorno da parte di Alejandro Gomez, il quale ha appena rescisso il suo contratto con il Siviglia ed è libero a zero; possibilità concrete per l’argentino di rivederlo nel nostro campionato a distanza di tempo.

Papu Gomez in Serie A! Ritorno pazzesco!

Cresciuto nell’Arsenal de Sarandì, laddove ha poi esordito in gare ufficiali, El Papu ha poi continuato la sua carriera nel San Lorenzo, quando nel 2010 il suo talento venne notato dal Catania, in un periodo nel quale la società etnea investiva molto nel calcio argentino.

Dopo 3 stagioni in rossazzurro condite da gol ed assist, arriva l’esperienza nel Methalist Charviv, ma dopo un solo anno in Ucraina farà ritorno in Italia all’Atalanta, dove avrà modo nelle 7 annate successive di consacrarsi in modo definitivo.

Il suo periodo coincise infatti con la miglior fase storica del club bergamasco, contribuendo alle qualificazioni in Europa League prima ed in Champions poi dei nerazzurri, ma nel 2021 arrivò per lui l’opportunità di una squadra importante come il Siviglia, dove di recente ha vinto l’Europa League, ma lasciandosi da poco con il club andaluso. Nelle ultime stagioni per la mezzapunta sono arrivati anche il successo nella Copa America e soprattutto il Mondiale con la Nazionale argentina.

Libero da ogni contratto, sulle sue tracce ci sarebbe il Bologna, a caccia di un attaccante negli ultimi giorni di mercato, ma sfumato Luis Muriel, potrebbe arrivare El Papu Gomez a rinforzare gli emiliani. Ritroverebbe come responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, con cui ha avuto modo di lavorare ai tempi dell’Atalanta.

In tal caso, Thiago Motta avrebbe per il reparto offensivo quel giocatore in grado di dare classe ed esperienza, ma da battere ci sarebbe la concorrenza del Monza. I prossimi giorni saranno decisivi per scoprire la prossima meta del giocatore, con ogni probabilità l’ultima della sua carriera.