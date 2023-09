Serie A: affare Baldanzi, chiusura ad un passo

Tommaso Baldanzi la prossima stagione lascerà l’Empoli e una big sembra esser ad un passo dalla chiusura. Ecco le ultime.

A sorpresa l’Empoli in questa stagione è riuscito a tenere Baldanzi, ma il futuro del calciatore sembra essere ormai segnato e quasi certamente la prossima stagione farà il salto di qualità.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, una big di Serie A ha superato la concorrenza di diverse squadre per aggiudicarsi Baldanzi e non è da escludere una chiusura direttamente a gennaio anche se poi lasciarlo in prestito all’Empoli per poi ritrovarlo durante il calciomercato estivo. Si tratta di una possibilità da seguire e per questo motivo ci attendiamo delle novità nelle prossime ore.

Calciomercato: prendono Baldanzi, ecco con chi firma

Tommaso Baldanzi è sicuramente uno dei calciatori più interessanti per il futuro in chiave italiana e già sono diverse le squadre che hanno messo gli occhi su di lui. Ad oggi l’Empoli è riuscita a mantenere il calciatore e non cedere alle lusinghe delle big, ma il suo futuro sembra essere ormai segnato e per questo motivo nelle prossime settimane sono attee delle novità molto importanti.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe superato il Napoli nella corsa a Baldanzi e la chiusura potrebbe arrivare già durante il calciomercato invernale per poi farlo restare in prestito ad Empoli. Ma non è da escludere che i toscani decidano di rifiutare ancora una volta le offerte per il proprio talento magari aspettando l’estate e la possibilità giusta per fare un bel guadagno.

Sicuramente molto dipenderà dalle prestazioni di Baldanzi. Il calciatore è voglioso di fare un salto di qualità importanti per dimostrare tutte le sue qualità. Per il momento si tratta di una possibilità da considerare nelle prossime settimane e vedremo alla fine chi la spunterà in una corsa che si preannuncia a due.

Mercato: Baldanzi vicino alla Juventus

Tommaso Baldanzi sembra essere vicino alla Juventus e la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura durante il calciomercato estivo. Si tratta di una possibilità da considerare nelle prossime settimane e vedremo se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Il calciatore è ormai prossimo a fare il salto di qualità e per questo motivo le prestazioni saranno fondamentali per portare le squadre a puntare definitivamente su di lui.