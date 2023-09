Federica Pellegrini lo annuncia in diretta, esplode la gioia dei tifosi

Non c’è solo la prossima gravidanza tra i pensieri positivi di Federica Pellegrini: arriva l’annuncio ufficiale che cambia tutto

Dodici mesi fa per celebrare il loro amore facendolo diventare ufficiale avevano scelto Venezia, per motivi romantici ma anche logici e romantici. Ora Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno festeggiato i primi 12 mesi da sposati, in attesa di allargare la famiglia con la prima figlia.

Per farlo hanno puntato su un’altra città cara agli innamorati come Parigi che tra meno di un anno ospiterà le Olimpiadi, le prime senza la Divina. Il post della campionessa azzurra è una dedica dolcissima per quello che hanno vissuto e per quello che arriverà.

Compresa “Meringa”, come la chiama lei, cioé la bambina che sta aspettando. Meringa, con la ’m’ maiuscola, e così qualcuno legge un indizio sul nome della nascitura. Non a caso, la stessa iniziale di Martina Carraro, la sua amica del cuore anche in Nazionale.

Tutto questo è la vita privata della campionessa. Ma in realtà c’è anche quella pubblica, perché finalmente Federica Pellegrini ha realizzato uno dei suoi grandi sogni. Quando aveva appeso la cuffia e il costume al chiodo, due anni fa, aveva spiegato che il suo desiderio era quello di mettere la sua esperienza al servizio dei più giovani.

Trovare una nuova Fede non sarà semplice, ma sicuramente grazie ai suoi consigli e a quelli di Matteo Giunta che l’ha allenata negli ultimi anni i buoni talenti potranno crescere. Così è nata la Fede Academy, una vera scuola con una location speciale, quella del Centro Preparazione Olimpica di Livigno.

Fino a poco tempo fa ai 1.816 metri della nota località sciistica della Valtellina, che nel 2016 ospiterà le gare olimpiche di snowboard e freestyle, c’era solo una vasca da 25 metri. Adesso è stata inaugurata anche quella da 50 e così farà da punto di riferimento sia per gli atleti azzurri che per i giovani dell’Academy.

Qualche tempo fa la Pellegrini aveva spiegato che almeno per i prossimi due anni lascerà spesso Verona, dove ormai vive da tempo anche dopo il matrimonio, per essere a Livigno. E ora è arrivata la conferma in diretta: l’Academy è pronta a partire con i suoi corsi, anche se dovremo aspettare i prossimi mesi per vedere i primi risultati concreti.