Scollatura da capogiro: Elisabetta Gregoraci senza limiti

Ancora un altro post da urlo che arriva dal canale ufficiale di Elisabetta Gregoraci, semplicemente meravigliosa – FOTO

E’ stata la sua estate e continua ad esserlo visto che si trova nella bellissima Grecia. Precisamente nell’isola di Santorini dove Elisabetta Gregoraci sta regalando spettacolo ed, ovviamente, dei nuovi contenuti peri suoi follower.

Gli stessi che continuano ad avere un importantissimo successo in rete. Vale a dire una pioggia di “like” e commenti di approvazione dei suoi fan. Proprio nelle ultime ore la nativa di Soverato ha voluto festeggiare un importantissimo traguardo sul suo canale social.

Elisabetta Gregoraci, una scollatura da far girare la testa

Nelle ultime ore la conduttrice televisiva ha raggiunto la bellezza di 2 milioni di follower sulla sua pagina. Un numero importantissimo. Tanto è vero che ci ha tenuto a ringraziare i suoi ammiratori per questo grande traguardo. Come regalo, appunto, la padrona di casa del programma ‘Battiti Live‘ ha voluto postare una serie di scatti a dir poco da urlo. Quella che ha catturato maggiormente l’attenzione dei suoi fan è proprio questa che vedete in basso.

Una scollatura semplicemente divina, da far girare completamente la testa a tutti coloro che la seguono. Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, sguardo rivolto verso il sole, abbronzatura in bella vista e si va a comandare anche a Santorini. Tantissimi sono i commenti che stanno arrivando su questo post. “Sei meravigliosa“, “Sei l’orgoglio del nostro Paese“, “Bellissima è dir poco” e molto altro ancora.

Per quanto riguarda il mondo del gossip continua il suo rapporto sentimentale con Giulio Fratini. I due sono stati paparazzati in più di una occasione e sembrano essere sempre più innamorati come non mai. In queste vacanze, però, è stata con il suo ex marito Flavio Briatore. Il rapporto tra i due, nonostante non stiano più insieme da anni, è ottimo. Soprattutto per via del loro figlio, Nathan Falco.

Invece, per quanto riguarda il futuro televisivo, resta ancora da capire se continuerà a rimanere in Mediaset oppure approderà anche lei in Rai. In passato si era parlato addirittura di un suo possibile passaggio a La7, con tanto di programma da condurre. Anche se queste voci, a dire il vero, non sono mai state confermate del tutto. Nel frattempo, la meravigliosa 43enne, continua a deliziare il suo pubblico (social) con degli scatti da urlo e che fanno perdere la testa.