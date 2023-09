Napoli al tappeto: lo vuole il Real Madrid

Il Napoli deve stare attento all’assalto delle Merengues per un obiettivo di mercato. Ancelotti sembra fare sul serio

Gli scout di De Laurentiis sono sempre alla ricerca di nomi futuribili da inserire in rosa, ma si devono scontrare con alcune big europee. In questo caso è corsa a due con il Real Madrid.

Il mercato del Napoli ha vissuto due fasi. La prima riguardava la ricerca di un sostituto di Kim, ceduto al Bayern Monaco per circa 58 milioni di euro (compresi i bonus). De Laurentiis si è affidato allo scouting e al fiuto di Mauro Meluso, nuovo ds dei partenopei. Dopo una lunga ricerca, alla fine la scelta è ricaduta su Natan, centrale mancino del Bragantino, costato 10 milioni di euro.

Le sue caratteristiche tecniche sembravano essere ideali per sopperire all’assenza del sudcoreano, nonostante la giovane età (classe 2001) richieda pazienza. Per ora in campo Garcia ha schierato sempre Juan Jesus, più esperto e già inserito negli schemi, al fianco dell’intoccabile Rahmani.

In realtà, però, proprio negli ultimi giorni di mercato, il Napoli aveva messo nel mirino un altro nome per la propria retroguardia. Stiamo parlando di Mohamed Simakan, difensore francese di 23 anni.

Napoli beffato sul mercato, Simakan sempre più vicino al Real Madrid: sfuma il sogno di Garcia

Simakan, nato a Marsiglia il 3 maggio del 2000, si è messo in luce con la maglia dello Strasburgo, venendo poi acquistato nell’estate 2021 dal Lipsia. Nel club tedesco si è messo in luce a livelli molto alti, tanto da guadagnarsi in pianta stabile il ruolo da titolare nella Nazionale Under 21 transalpina.

Il Napoli ha provato a portarlo in Serie A nell’ultima finestra di mercato, ma ha dovuto mollare la presa per le richieste economiche troppo elevate del suo club di appartenenza. Simakan, altro 187cm, è dotato di una fisicità strabordante, abbinata anche ad una discreta tecnica.

Il rischio è che ormai sia troppo tardi per acquistarlo, visto che il Real Madrid sembra aver messo la quinta e superato tutte le concorrenti. La squadra di Ancelotti, secondo quanto riportano dalla Spagna, lo ha messo in cima alla lista dei possibili rinforzi per il prossimo anno, in un’ottica di ringiovanimento del reparto arretrato.

Considerando la sua duttilità e la capacità di giocare anche da terzino destro, non è escluso che già a gennaio possa compiere il salto a Madrid. L’infortunio grave di Militao non può che accelerare il tutto.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI