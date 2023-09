40 milioni: il Napoli corre ai ripari e prepara il colpo per gennaio

Appena tre giornate di campionato, ma la brutta sconfitta in casa contro la Lazio ha forse fatto capire al Napoli che c’è qualcosa che non va: si guarda soprattutto alla difesa e a un’idea per gennaio

Il Napoli ha perso alla terza giornata contro la Lazio, spezzando un po’ i sogni dei tifosi partenopei. Il pessimismo sembra francamente eccessivo: si sognava una partenza a razzo dei campioni d’Italia, con tanto di “filotto”.

Invece, la doccia fredda al “Maradona” ha un po’ scombussolato la tifoseria, che evidentemente dimentica di come anche il campionato dello scudetto sia partito in modo non esaltante, con due pareggi consecutivi (con Lecce e Fiorentina) e una vittoria striminzita con lo Spezia, arrivata al 91′. A Garcia non è toccato avere questa fortuna, e con la Lazio si è arreso alla sconfitta.

Al di là del ko, arrivato comunque contro la seconda in classifica dello scorso campionato, a turbare i supporters azzurri è stata la brutta prestazione della squadra nel secondo tempo. Squadra allungata, sfilacciata, con grande distanza tra i reparti, in particolare difesa e centrocampo.

Qualche giocatore in confusione, con qualcuno che ha perfino avuto difficoltà a mantenere la linea difensiva. Proprio la retroguardia sta preoccupando maggiormente i tifosi: l’assenza di Kim si fa sentire.

Napoli, De Laurentiis si prepara a un grande colpo in difesa

La coppia formata da Rrhamani e Juan Jesus non brilla per velocità e i tifosi si chiedono perché la società abbia acquistato un difensore non ancora pronto. Si tratta del brasiliano Natan, che lo stesso Garcia ha spiegato di come abbia bisogno di tempo. La preoccupazione è proprio questa: quando si potrà vedere il nuovo acquisto in campo? E se non dovesse essere all’altezza? Interrogativi che si mescolano alle incognite del cambio di allenatore.

Forse, per mettere almeno a riparo un aspetto, sarebbe stato più utile prendere un difensore più pronto. Uno dei tanti nomi che si sono fatti in estate è stato quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Vero che è giovanissimo, ma ha esperienza e conosce bene la Serie A. Probabilmente il Napoli ha desistito per il costo del cartellino, non inferiore a 40 milioni di euro, ma oggi si guarda a lui in vista del mercato di gennaio. Potrebbe essere proprio Scalvini a risolvere parecchi problemi e dare a Garcia un rinforzo di qualità, ma anche un acquisto in prospettiva sicuramente importante.

In attesa di capire cosa ne sarà di Natan De Laurentiis mette di nuovo il nome del bergamasco sul taccuino, preparandosi a un possibile grande investimento invernale.