Niente rinnovo e addio a giugno: Napoli pronto ai saluti

Il Napoli è arrivato alla sosta con qualche dubbio di troppo. Bisognerà ritrovare anche le migliori versioni di alcuni titolari come Frank Anguissa. Sul camerunense anche un’ombra futura

L’avvio del Napoli in campionato ha già portato in dote la prima sconfitta dell’era Garcia, con il ko casalingo della terza giornata contro la Lazio. Un passo falso che inizia già a far scattare i primi campanelli d’allarme alla luce della prestazione offerta nella ripresa dalla compagine partenopea.

Preoccupante anche il rendimento di alcuni singoli fondamentali come Zambo Anguissa, che è apparso lento, poco concentrato e protagonista di troppi errori tecnici. Un giocatore che alla corte di Luciano Spalletti è stato importantissimo grazie alle sue capacità da interditore, recuperatore di palloni, ma anche di incursore.

Un centrocampista fisico e completo che ha spesso dato equilibrio alla manovra azzurra. L’avvio di Anguissa non è però stato entusiasmante e c’è chi come Beppe Bergomi a ‘Sky Calcio Club’ ha analizzato la situazione azzurra passando anche dallo stato attuale del camerunense.

“La formazione allenata da Rudi Garcia vuole aggredire costantemente il suo avversario in campo, ma Frank Anguissa, ad esempio, non sta bene, è evidente, ed alla lunga la squadra ha perso le misure. C’è bisogno di una crescita di condizione, secondo il mio punto di vista“.

Un nome quello di Anguissa al centro quindi delle voci del momento, e che andrà anche monitorato in ottica calciomercato al termine dell’attuale stagione, quando andranno intavolati nuovi discorsi sul futuro.

Calciomercato Napoli, dal presente al futuro: Anguissa sotto osservazione

Anguissa è a Napoli dall’agosto 2021, ed ha messo in scena una crescita esponenziale rispetto alle sue avventure a Villarreal e Fulham. Il classe 1995 del Camerun ha conquistato i tifosi col suo strapotere fisico, che per ora ancora manca in questo avvio alla corte di Garcia.

Dopo l’ultimo prolungamento del novembre 2022 l’accordo di Anguissa col Napoli è stato portato fino a giugno 2025, con opzione biennale di rinnovo utile a portare il tutto fino al 2027. A quasi 28 anni vanno però anche fatte delle valutazioni su un ragazzo arrivato alla sua maturità calcistica, che potrebbe quindi anche avere una fetta di mercato interessante alle spalle.

Fermo restando il rapporto fortissimo con Napoli e il club, non è da escludere che senza un eventuale prolungamento possano essere fatte valutazioni sul futuro dell’ex Marsiglia la prossima estate, quando sarebbe ad un solo anno dalla scadenza contrattuale, anche se va sempre considerata l’opzione biennale di rinnovo.

