Addio Kvaratskhelia: ecco il nuovo club

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli la prossima estate: spunta anche il club pronto ad acquistarlo

“Non è ancora al 100%“: dopo l’inizio ritardato della preparazione e l’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nella prima giornata di campionato, Khvicha Kvaratskhelia non ha ancora ritrovato lo smalto migliore.

Lo ha sottolineato Rudi Garcia dopo la sconfitta contro la Lazio e la sostituzione a metà secondo tempo per far posto a Raspadori. Una sostituzione che fa il paio con la panchina contro il Sassuolo, quando il georgiano era entrato sul terreno di gioco soltanto nella ripresa.

Non un inizio di stagione pirotecnico per il 77 del Napoli che da marzo è a secco di gol in maglia azzurra. Un rendimento che sta iniziando a preoccupare qualche tifoso partenopeo e che si unisce anche alle continue indiscrezioni sul rinnovo di contratto. Legato al club fino al 2027, Kvaratskhelia potrebbe rinnovare l’accordo, rivedendo al rialzo l’ingaggio.

Il problema è rappresentato proprio dal ritocco dello stipendio: De Laurentiis vorrebbe non superare i tre milioni di euro, mentre indiscrezioni raccontano di una richiesta di cinque milioni. In tutto questo alla finestra restano i club più importanti d’Europa con uno in particolare che starebbe già studiando l’assalto per la prossima estate.

Calciomercato Napoli, 130 milioni per Kvaratskhelia

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, il Barcellona avrebbe deciso di presentare un’offerta per l’attaccante georgiano e starebbe preparando il piano per portarlo al ‘Camp Nou’.

I blaugrana non vivono una situazione economica particolarmente felice e quest’estate per fare acquisti la società ha dovuto fare salti mortali. Questo però non ferma le mira catalane che vogliono Kvaratskhelia per rendere ancora più forte e imprevedibile il proprio attacco. Un desiderio che si scontrerà con la valutazione di De Laurentiis che già con Osimhen ha dimostrato di non voler scendere a compromessi quando si tratta di cedere i propri gioielli.

Ecco allora che si parla di un’offerta da 130 milioni di euro che da Barcellona potrebbe essere recapitata a Napoli. Una cifra da capogiro che però gli spagnoli sperano di poter rivedere al ribasso nel corso della trattativa. Da qui alla prossima estate c’è sicuramente tempo per lavorare sull’affare, ma ora tutte le attenzioni sono concentrate sul campo.

Dopo un inizio in sordina, Kvaratskhelia vuole riprendere a far sognare il ‘Maradona’ e tutti i tifosi del Napoli, magari già dalla trasferta contro il Genoa che è in programma alla ripresa del campionato.