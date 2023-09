Greta Rossetti da bollino rosso: la minigonna è troppo corta

L’ex single di Temptation Island da crepacuore su Instagram: la minigonna è cortissima, lo scatto è da bollino rosso.

Una delle trasmissioni di punta dell’estate di Canale 5 è sicuramente Temptation Island. Programma popolarissimo, che ha lanciato in orbita negli anni volti poi affermatisi in televisione, tra piccolo e grande schermo. Ormai sono celebri i falò di Filippo Bisciglia, conduttore della trasmissione, che annunciano novità e colpi di scena per le coppie coinvolte. Nell’ultima edizione, tra le protagoniste, Greta Rossetti ha occupato un posto di primissimo piano.

La tentatrice ed ex single alla fine ha concluso il suo percorso uscendo da fidanzata con Mirko Brunetti, come testimoniato dalle foto social dei due. Che, peraltro, hanno avuto anche un acceso confronto in quel di Uomini e Donne con l’ex di Brunetti, Perla e il nuovo fidanzato Igor, anch’essi presenti nell’ultima stagione di Temptation Island. Inutile dire che Greta ha rubato scena ed occhi. Lo testimonia anche il suo ultimo scatto su Instagram, pubblicato proprio al termine del confronto a quattro.

Greta Rossetti, minigonna cortissima: scatto da infarto

“Felice di avervi tramesso la mia dolcezza e la mia trasparenza in ogni occasione e un grazie sopratutto a chi, anche non conoscendomi, ha colto questo di me.Fiera di essere sempre me stessa. Non smetterò mai di ringraziarvi“. Con questa didascalia Greta ha ringraziato i suoi follower al termine dell’ultima puntata di Uomini e Donne.

A rubare l’attenzione, però, è stata la foto scelta dall’ex volto di Temptation Island, immortalata con un abito blu la cui minigonna è cortissima. Un’immagine spettacolare che ritrae la bella lombarda in tutto il suo splendore.

Lo scatto si commenta da solo. Intanto sul post pioggia di like e commenti, per uno dei personaggi social del momento. Ma chi è Greta Rossetti? Nata a Milano nel 1998, Greta è una influencer che ha raggiunto il successo grazie al boom registrato su TikTok. Subito dopo ha fatto il botto con Instagram.

Nota perlopiù per la sua già citata presenza nell’ultima edizione di Temptation Island, dallo scorso 1 luglio Greta è anche un volto di Sportitalia, come hanno notato i più attenti seguaci delle trasmissioni guidate da Michele Criscitiello ed Alfredo Pedullà. Da oggi, dunque, per gli appassionati di calcio un motivo in più per seguire la bella Greta. Le cui vicende, a quanto pare, sono destinate ancora ad animare il dibattito del gossip.