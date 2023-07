Napoli, sorpresa De Laurentiis: tifosi in estasi

Dopo aver riportato lo Scudetto a Napoli, Aurelio De Laurentiis ha compiuto un gesto a sorpresa con cui ha spiazzato i tifosi del team campano.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo aver detto addio sia a Luciano Spalletti che a Cristiano Giuntoli, ha iniziato la propria pre-season.

Il team partenopeo di Rudi Garcia, infatti, si trova in Trentino, esattamente in quel di Dimaro, per prepararsi al meglio per difendere nella prossima stagione il titolo da campione d’Italia conquistato aritmeticamente lo scorso 4 maggio ad Udine.

In questi primi giorni di ritiro c’è ovviamente un’aria ben diversa rispetto a quella dell’anno scorso. Basti pensare che lo stesso Aurelio De Laurentiis è adesso osannato da tutti i tifosi presenti, mentre 12 mesi fa era super criticato a causa degli addii in successione di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, David Ospina, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.

Il presidente del Napoli, infatti, è stato letteralmente ‘travolto’ dall’entusiasmo dei tifosi azzurri presenti in questi giorni a Dimaro. Aurelio De Laurentiis, infatti, si è più volte trattenuto per firmare degli autografi. Ma il patron partenopeo ha compiuto un altro gesto sorprendente che ha davvero mandato in estasi i sostenitori del team campano.

Napoli, Aurelio De Laurentiis apre i cancelli del campo di Carciato: tifosi partenopei entusiasti

Nella giornata di domenica, come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis si è infatti accertato in prima persona dei tantissimi tifosi presenti all’esterno del campo di Carciato. All’esterno dell’impianto sportivo, di fatto, si erano create delle lunghissime file. Il presidente, quindi, ha deciso di aprire i cancelli, facilitando così l’ingresso dei sostenitori azzurri.

Questa decisione di Aurelio De Laurentiis di aprire i cancelli dello stadio di Carciato, di fatto, è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei tanti tifosi presenti sotto un solo cocente. Tuttavia, i sostenitori azzurri sperano di ricevere delle belle notizie direttamente dal loro presidente anche dal punto di vista del calciomercato.

Il Napoli, infatti, sta cercando il sostituto di Kim Min-Jae, ma sta trovando qualche difficoltà per chiudere con il Wolverhampton per Max Kilman. Il club inglese, di fatto, non ha la minima intenzione di cedere sotto i 40 milioni di euro della clausola rescissoria del suo difensore centrale. Oltre al nuovo difensore centrale, i tifosi azzurri sperano anche che rimanga Victor Osimhen, seguito dal PSG. Anche se quest’ultimo sembra essere intenzionato a prendere Dusan Vlahovic dalla Juve di Max Allegri.