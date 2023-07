Colpo dalla B, il Napoli piazza l’affare

In attesa di conoscere chi prenderà il posto di Kim Min-Jae, per i tifosi del Napoli è in arrivo un colpo di mercato che arrivata dal campionato di Serie B.

Dopo aver detto addio ai due dei massimi artefici della storica vittoria dello Scudetto come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Aurelio De Laurentiis si è preso letteralmente la scena.

Una volta aver chiamato Rudi Garcia come nuovo allenatore del suo Napoli e Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo azzurro, di fatto, il vero mattatore in casa del team campano è proprio il suo presidente.

Aurelio De Laurentiis, a differenza dell’anno scorso, è continuamente idolatrato dai tifosi azzurri presenti in questi giorni a Dimaro. Il patron partenopeo, di fatto, è il vero idolo dei sostenitori del Napoli in questi primi giorni di ritiro in Trentino. Basti pensare che il presidente si è mosso in prima persona nella giornata di domenica per l’accesso dei fan della squadra azzurra al campo di Carciato.

Ma il presidente del Napoli, ovviamente, è molto attivo anche in sede di calciomercato. Il primo obiettivo è trovare il tanto sospirato sostituto di Kim Min-Jae, dove il preferito a prendere il posto del sudcoreano è sicuramente Max Kilmann del Wolverhampton. Mentre il secondo proposito di Aurelio De Laurentiis è quello di rinnovare il contratto di Victor Osimhen. Tuttavia, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti su questi due fronti di mercato, bisogna registrare un affare in Serie per il club partenopeo.

Mercato Napoli, il club partenopeo prenderà Walid Cheddira dal Bari per poi girarlo all’Empoli: i dettagli

Secondo quanto scritto sulle pagine del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Napoli è sicuramente in pole position per Walid Cheddira. Quest’ultimo, molto probabilmente, sarebbe preso dal club azzurro per poi essere girato a titolo temporaneo all’Empoli del presidente Fabrizio Corsi, proprio come successo ad un altro protagonista della grande stagione dell’anno scorso del Bari di Mignani: Elia Caprile.

L’estremo difensore italiano, infatti, è stato prima preso a titolo definitivo dal Napoli e poi è stato ceduto in prestito all’Empoli, il quale doveva sostituire Guglielmo Vicario (andato al Tottenham per 20 milioni di euro).

Per la conclusione della trattativa per Walid Cheddira, visto che sia il Napoli ed il Bari sono di proprietà della Filmauro, non dovrebbero esserci grossi problemi, anzi. L’attaccante marocchino, dopo i suoi 17 gol segnati realizzati l’anno scorso in Serie B con la maglia del club pugliese, all’Empoli potrebbe avere l’occasione di potersi misurare nel massimo campionato italiano.