Napoli, Garcia accontentato: arriva ex Big della Juve

Rudi Garcia otterrà rinforzi pronti per la Serie A, il Napoli è pronto a mettere le mani su un ex bianconero voluto dal tecnico.

Mossa quasi a sorpresa quella che vedrà coinvolta la società campana, che è pronta ad accontentare il tecnico francese. C’è un elemento in particolare che sembra propenso al suo ritorno in Italia, mettendosi a disposizione del Napoli.

Il ritiro pre campionato è iniziato senza grossi colpi in entrata, e questo è un aspetto da non sottovalutare. I campioni di Italia dovranno comprare gente d’esperienza per reggere l’urto in Serie A e in Champions League, Rudi Garcia sa come il gruppo dovrà reggere l’urto in maniera decisa.

Il calciomercato del Napoli può comunque decollare, c’è un nome che a sorpresa sta entrando in hit parade nel gradimento del tecnico. Un ex bianconero è pronto al grande ritorno in Italia, giocando direttamente per una squadra dove dovrà dimostrare tutto il suo talento, senza più trovare alibi.

Napoli, pronto l’arrivo dell’ex Juve

Il compito del ds Mauro Meluso è di accontentare il tecnico, cercando elementi funzionali al tipo di gioco del francese. L’ex direttore sportivo di Cosenza e Lecce è un esperto in materia, uno dei dirigenti che sa costruire le squadre proprio partendo dalle esigenze primarie e, in questo caso, la soluzione sembra essere quella giusta. Il Napoli punta Bernardeschi, l’ex esterno della Juventus potrebbe essere il primo colpo del mister.

Lo rivela Il Mattino, la trattativa per avere l’attaccante spiazza un po’ i tifosi. Attualmente al Toronto, tornerebbe ben volentieri in Serie A, soprattutto per giocarsi le sue chance in vista degli Europei previsti per il prossimo giugno. In Roberto Mancini ha trovato un estimatore, così come in Garcia che potrebbe puntare nettamente sull’eventuale voglia di rivalsa in un torneo italiano che lo ha visto spesso deludere più che entusiasmare.

L’esilio a Toronto non è andato per il meglio, insieme a Lorenzo Insigne non hanno migliorato lo status dei canadesi, anzi. Bernardeschi tornerà in Italia, ma di certo il Napoli non offrirà i cinque milioni canadesi, bensì proporrà uno stipendio quasi dimezzato all’esterno italiano, sarebbe proprio il Toronto a coprire l’eventuale parte restante. In questo caso, è un’occasione anche sul piano economico per trovare un sostituto di Lozano senza grossi sforzi: il messicano andrà via, avendo il contratto in scadenza nel giugno 2024. Bernardeschi arriverebbe in prestito e dovrà dimostrare di meritare una big.