Futuro Osimhen deciso: l’annuncio è chiarissimo

I tifosi vogliono saperne di più sul futuro di Victor Osimhen, a Garcia farebbe comodo averlo, ecco l’annuncio.

Il futuro di Victor Osimhen è motivo di gran preoccupazione per la tifoseria napoletana. Il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis ha già spiegato la sua durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie: “Victor? Certo che la indosserà”. Per ribadire poi il concetto in un’altra intervista dove spiega quali sarebbero i parametri per una eventuale partenza.

De Laurentiis ha detto chiaro e tondo che se qualcuno portasse al Napoli 200 milioni, allora potrebbe discutere dell’ingaggio con il nigeriano. Cosa che difficilmente avverrà e non per la mancanza di qualità da parte dell’attaccante. Il prezzo sparato altissimo dal Napoli però, dovrebbe allontanare almeno per quest’estate le pretendenti. Anche perché di squadre realmente in grado di portare quei soldi ce ne sono davvero poche.

È fatta per Osimhen: annuncio da brividi

Il Napoli potrebbe infatti progettare di restare ancora un anno con il numero 9 in attacco, alla ricerca anche di una bella stagione in Champions League, per poi magari cederlo sempre ad una cifra considerevole tra un anno, quando cioè l’attaccante avrà ancora 25 anni e sarà assolutamente appetibile. Probabile che i tifosi però inizino a preoccuparsi un po’ meno, solo quando vedranno il nigeriano apparire in ritiro.

A Canale 21, nota emittente campana, ha parlato della questione Osimhen anche un conosciuto giornalista che sui fatti del Napoli ne sa certamente parecchio: Umberto Chiariello. All’interno della parentesi Tutti in ritiro, il giornalista ha ammesso: “La richiesta di De Laurentiis per la cessione di Osimhen è di minimo 180mln di euro, nessuno in Europa, tranne il PSG, può spendere questa cifra”. Chiariello poi spiega che i parigini sarebbero però intenzionati a chiudere per Dusan Vlahovic, non avendo poi spazio per l’attaccante del Napoli.

Secondo Chiariello, sarebbe quasi fatta per Vlahovic a Parigi con Lukaku che a sorpresa finirebbe alla Juve. Il giornalista spiega che gli azzurri dovrebbero aumentare però l’ingaggio dell’attaccante e ricorda due episodi simili, Cavani ed Higuain dove l’offerta fu per entrambi di 7,5 milioni a stagione.

Ingaggio che Osimhen potrebbe accettare sperando tra l’altro che tra un anno quando il mercato riaprirà, ci saranno squadre disposte a dargli anche di più per portarlo via. Cosa che non dispiacerebbe neanche al Napoli che comunque pensa anche ai guadagni. Così, chiude Chiariello il suo discorso: “Io sono fiducioso, penso che il rinnovo ci sarà”. Tifosi felicissimi.