Napoli: lo vuole Garcia, ADL lo accontenta

Il Napoli è sicuramente molto attivo sul calciomercato e Rudi Garcia ha le idee chiare su come muoversi. ADL pronto ad accontentarlo.

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. ADL ora ha deciso di rompere gli indugi e regalare al proprio tecnico diversi obiettivi importanti per cercare di alzare il livello della rosa.

Calciomercato Napoli: nuovo rinforzo per ADL, Garcia dice sì

In casa Napoli si guarda con attenzione al prossimo futuro e sono diversi gli obiettivi che Meluso si è fissato. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro anche per capire su chi punteranno i partenopei. I nomi sono diversi e per questo motivo ben presto ci aspettiamo delle novità importanti in questo senso. Vedremo cosa succederà e quali saranno i giocatori scelti da Meluso insieme a Rudi Garcia e naturalmente il presidente De Laurentiis.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli ha messo nel mirino Saint-Maximin in questo calciomercato. Il giocatore sembra essere in partenza dal Newcastle e per questo motivo il via libera è possibile. Naturalmente molto dipenderà dall’offerta che sarà presentata e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Il Napoli pensa a Saint-Maximin per la prossima stagione e il suo nome potrebbe diventare una possibilità importante soprattutto con una partenza di Lozano. I soldi del messicano sono pronti ad essere messi sul piatto nel giro di poco tempo e quindi vedremo cosa succederà e alla fine chi la spunterà.

