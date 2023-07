Il PSG ha scelto: 11 milioni a stagione per lui

Il Paris Saint-Germain ha fatto la sua scelta: i parigini puntano su di lui, offerta da 11 milioni a stagione.

L’ultimo anno per il Paris Saint-Germain è stato tutto fuorché indimenticabile. I parigini hanno vinto solo la Ligue 1, mentre sia nelle coppe nazionali che in Champions League hanno deluso, venendo eliminati anzitempo.

Nonostante i tanti soldi investiti sul mercato ed una rosa stella, la squadra di Galtier non è mai riuscita a convincere sotto il piano del gioco e la dirigenza parigina è rimasta molto scottata da ciò. Il presidente Al Khelaifi non ha voluto attendere neanche un attimo per allontanare Galtier dalla panchina del PSG ed ha deciso di puntare su un nome di grande esperienza come quello di Luis Enrique per poter risollevare la squadra.

Anche in questa sessione di mercato, il PSG ha fatto capire di non voler badare a spese ed ha già messo a segno dei colpi interessanti con gli arrivi di giocatori come Lucas Hernandez, Asensio, Ugarte e Kang In-lee. I parigini non hanno alcuna intenzione di fermarsi ed ora stanno cercando un attaccante che possa segnare gol a raffica e trascinare la squadra tanto in Francia quanto in Europa.

La scelta è ricaduta su Dusan Vlahovic che lascerà con ogni probabilità la Juventus, obbligata almeno ad un sacrificio sul mercato per rimettere a posto il proprio bilancio. L’attaccante serbo piace molto alla dirigenza parigina che è pronta a ricoprirlo d’oro per portarlo sotto la Torre Eiffel.

PSG, all-in su Vlahovic: è il serbo il preferito dei parigini

Secondo quanto riportato dal media francese Footmercato, il Paris Saint-Germain vuole Vlahovic ad ogni costo e non vuole perdere tempo. Il club parigino, stando a quanto riferito dal sito francese, avrebbe già trovato l’accordo con l’attaccante serbo che in Francia percepirebbe un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione. Un ingaggio davvero monstre e che tenta molto Vlahovic, desideroso di lasciare la Juventus visto anche lo scarso feeling con Allegri.

Per quanto riguarda la durata del suo contratto, invece, l’attaccante serbo si legherebbe al PSG fino al 30 giugno 2028. Il club parigino deve ora trovare l’accordo con la Juventus che, pur consapevole di dover fare una cessione eccellente, non ha intenzione di regalare Vlahovic e chiede almeno 80 milioni di euro per cedere il serbo.

Da Parigi filtra però ottimismo sulla chiusura dell’operazione e sempre secondo Footmercato la sensazione che si ha è che con il passare dei giorni la Juventus abbasserà le sue richieste economiche per lasciar partire Vlahovic. Per questo motivo, il PSG non ha ancora formulato un’offerta ufficiale per l’attaccante serbo che nel frattempo si sta allenando a Torino in attesa di conoscere il suo futuro.

E’ chiaro, però, che la Juventus non potrà aspettare il PSG troppo a lungo, anche perché se Vlahovic sarà ceduto, i bianconeri dovranno andare a prendere un sostituto che, allo stato attuale delle cose, dovrebbe essere Romelu Lukaku. La Vecchia Signora avrebbe già un accordo di massima con il Chelsea e con l’attaccante belga, ma non affonderà il colpo se non risolverà prima la questione relativa all’attaccante serbo e la deadline sarebbe fissata per l’inizio di agosto.