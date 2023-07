Colpo di scena, il Napoli ci prova: mirino in casa Chelsea

By

Il Napoli vuole rinforzare la rosa di Rudi Garcia e ha messo nel mirino un forte giocatore del Chelsea: tutti i dettagli

Il Napoli ha presentato nei giorni scorsi l’allenatore Rudi Garcia e il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso. E nelle prossime ore saranno definite le strategie di mercato dei partenopei, che hanno bisogno di un difensore centrale e di un centrocampista per sostituire Min-Jae Kim e Tanguy Ndombele.

Sono sicuramente queste due le priorità del club partenopeo, che comunque valuta anche altri tipi di giocatori. Come per esempio quelli per rinforzare il reparto offensivo, consapevole della situazione contrattuale che stanno attraversando Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Il Napoli ha sempre valutato positivamente i giocatori duttili: nella rosa, chi ricopre questo ruolo è Eljif Elmas.

Elmas è capace di giocare – bene, e questo non è scontato – come mezzala, trequartista e anche esterno offensivo. E quindi, il Napoli vorrebbe anche altri giocatori con la sua duttilità e il nome è stato individuato in casa Chelsea: si tratta di Hakim Ziyech, il cui trasferimento in Arabia Saudita sembra essere saltato.

De Laurentiis vuole già iniziare a valutare altri profili se Lozano dovesse andar via e Ziyech, essendo molto duttile, può giocare anche come trequartista e centrocampista puro.

Il Napoli sonda Ziyech: tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur sul suo profilo Twitter, il Napoli ha sondato Hakim Ziyech verificandone le condizioni per un eventuale trasferimento. Il suo costo non è più quello di 45-50 milioni di euro come qualche anno fa, ma si è notevolmente ridotto. Tanti problemi fisici nelle ultime stagioni lo hanno portato a perdere il posto da titolare al Chelsea.

Ziyech con il Marocco ha disputato un Mondiale straordinario e grazie a quella esperienza vuole strappare un ingaggio in una squadra diversa dal Chelsea. Il suo obiettivo è quello di rilanciarsi in un altro club, non essendo più un comprimario, ma un giocatore capace di spostare gli equilibri.

Il Napoli lo valuta, lui probabilmente apprezzerebbe la destinazione. Ma molto dipenderà da Zielinski e Lozano, che romperanno con il club partenopeo se non troveranno una soluzione alla loro situazione contrattuale. Intrighi che il mercato regala e che sono destinati a durare, almeno per qualche altra settimana.

Tornando a Ziyech, la scorsa stagione ha collezionato 24 presenze in tutte le competizioni e siglato 3 assist in 928′. Una seconda se non una terza scelta e a trent’anni è difficile mandare giù un boccone così amaro considerando ciò che ha fatto con l’Ajax e il Marocco.