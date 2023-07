Una sposa bollente: Jovana Djordjevic lascia senza fiato

By

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Jovana Djordjevic ha mandato in estasi tutti i suoi follower: la ‘sposa’ fa il pieno di like.

Gli appassionati di calcio italiano ricorderanno di certo Filip Djordjevic, l’ex attaccante serbo che nel corso della sua lunga carriera ha avuto modo di confrontarsi anche con i difensori di Serie A.

Djordjevic, infatti, ha indossato le maglie di Lazio e Chievo, mettendo a segno 16 reti con i biancocelesti e 15 con gli scaligeri. Quattro stagioni a Roma e tre a Verona per il centravanti di Belgrado, che viene ricordato dai tifosi anche per motivi extracalcistici.

Filip Djordjevic, oggi 35enne, è sposato da tempo con Jovana Djordjevic, che i telespettatori italiani conoscono molto bene. La modella, infatti, ha preso parte all’Isola dei Famosi 2022, anche se poi ha dovuto lasciare le meravigliose spiagge dell’Honduras per un problema di salute.

La partecipazione al reality ha aumentato ulteriormente la fama di Jovana Djordjevic, che su Instagram può contare su un seguito molto ampio. I fan, infatti, non perdono occasione di commentare gli straordinari scatti pubblicati dalla modella serba, elogiando la sua bellezza e le sue curve mozzafiato. Proprio una delle ultime foto pubblicate da Jovana Djordjevic su Instagram ha mandato letteralmente in visibilio gli oltre 365.000 fan che la seguono sempre con grande passione.

Scatto super di Jovana Djordjevic: i fan impazziscono

Nella foto si vede Jovana Djordjevic con indosso un costume bianco che esalta il suo fisico da urlo. La moglie dell’ex calciatore di Chievo e Lazio indossa anche un velo da sposa mentre esce da un passaggio con dietro la scritta luminosa ‘Lovers and sinners’. La stessa scritta viene riportata anche nella didascalia dalla modella serba.

L’immagine, dove Jovana Djordjevic tiene in mano anche un mazzo di fiori, ha fatto il pieno di like, con tantissimi follower che hanno voluto complimentarsi con la modella per le sue forme strepitose.

“Sei un’opera d’arte da amare Jovana“, si legge in un commento postato da un fan italiano della splendida modella serba. Per un altro fan, stavolta proveniente dalla stessa terra della modella, Jovana Djordjevic è semplicemente “la donna più bella del mondo“. E poi una valanga di cuori da parte di molti ammiratori e anche tante ammiratrici di Jovana, che può certamente essere felice del grande affetto dei suoi follower. Tutto sembra andare a meraviglia per la modella serba, sia dal punto di vista professionale che privato.