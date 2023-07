Napoli: trattativa avviata col Tottenham, ballano 10 milioni

Il Napoli sta cercando di completare al meglio la sua rosa con un colpo proveniente dal Tottenham. Piace molto a Garcia

De Laurentiis vuole accontentare il suo tecnico con un profilo di un certo interesse internazionale, ma deve alzare l’offerta di una decina di milioni di euro circa.

La stagione del Napoli parte come ogni anno dal ritiro di Dimaro. Il gruppo azzurro si è trasferito sulle Dolomiti per preparare al meglio l’inizio del campionato, con l’entusiasmo dei campioni in carica e la voglia di confermarsi ad altissimi livelli.

Aurelio De Laurentiis, Micheli e Mantovani sono coinvolti in prima persona per accontentare Rudi Garcia e le sue volontà di aggiustare la rosa in base al calcio che ha in mente. Qualche piccolo cambiamento rispetto a Spalletti e il minimo comun denominatore del 4-3-3. Un modulo perfetto per le caratteristiche dei giocatori partenopei e che riesce ad esaltare soprattutto il grandissimo potenziale offensivo.

Kvara e Osimhen saranno sempre al centro del progetto. Offerte fuori mercato, soprattutto per il centravanti nigeriano, non ne sono arrivate e alla fine resterà a Castelvolturno. Bisogna però mettere mano al centrocampo, dove Garcia ha pensato di aggiungere un pizzico di qualità in più. Ndombele non è stato riscattato per la cifra monstre di 30 milioni e ora si punta su altro profilo.

Napoli, il preferito di Garcia a centrocampo è Lo Celso: trattativa aperta con il Tottenham

Proprio come Ndombele anche Govani Lo Celso proviene dal Tottenham e anche se con caratteristiche diverse potrebbe fare al caso del Napoli. L’argentino ha messo insieme 51 presenze con il Villarreal dal gennaio 2022 al termine di questa stagione, confermando la sua altissima qualità tecnica. Solo un infortunio nell’ultimo test amichevole dell’Albiceleste lo ha privato del titolo mondiale in Qatar.

Lo Celso era considerato da Scaloni uno dei titolari del centrocampo argentino ma sfortuna ha voluto che non potesse rispondere alla convocazione. Dopo aver girato tra Francia, Inghilterra e Spagna, ora per il classe ’96 potrebbe essere arrivato il momento di provare l’Italia. Il Napoli ha sondato il terreno con gli Spurs e vorrebbe strappare un accorso sullo stile di Anguissa e Ndomble.

Un prestito con diritto di riscatto da discutere la prossima estate. Per ora sembra invece che gli inglesi vogliano almeno 10 milioni di euro e subito. Come riportato dal Corriere dello Sport le parti sono a lavoro per trovare una soluzione e presto potrebbe esserci la fumata bianca.