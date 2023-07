Laura Cremaschi, selfie bollente: fa impazzire i fan

Laura Cremaschi è sempre più attiva sui social. Ad attirare l’attenzione dei follower sono gli scatti gli scatti sempre più bollenti.

Laura Cremaschi non smette di stupire sui social, principalmente su Instagram, grazie a dei contenuti dall’alto tasso di sensualità.

Laura, oltre ad essere un influencer a tutti gli effetti, è oramai anche un volto noto della televisione italiana. Tra i programmi di maggiore successo che la vedono protagonista troviamo Avanti un altro e Temptation Island dove ha partecipato nel ruolo di “tentatrice”.

Oltre ai social e al piccolo schermo, la bella Lara si occupa anche di immobili presso l’azienda di famiglia. Sentimentalmente è stata legata al noto imprenditore ed ex marito dell’attrice Sabrina Ferille Andrea Perone, con la storia durata dal 2012 al 2017. La loro relazione fece molto scalpore, visti i 24 anni di differenza. Visto il lavoro da influencer, che la occupa quotidianamente, i fan possono spesso ammirarla in tutte le sue forme. A tal proposito, uno degli ultimi scatti postati ha lasciato tutti senza fiato.

Laura Cremaschi incanta, le forme sono esplosive: fan senza fiato

Laura Cremaschi, grazie alla partecipazione nei vari programmi televisivi, sta attirando sempre più persone sui propri social. Il suo profilo Instagram, infatti, è arrivato addirittura a toccare un milione di follower.

Gli scatti pubblicati quotidianamente mettono in mostra tutta la sua bellezza, con l’ultimo che, ovviamente, non poteva essere da meno. Nella foto in questione, infatti, possiamo ammirarla con indosso un costume di colore bianco arricchito da dei disegni viola. L’obiettivo, oltre che sul volto, è puntato su un lato A sempre più esplosivo, che come prevedibile ha attirato l’attenzione di tutti i suoi follower.

“La bionda più bella del mondo” e “sei il vero simbolo femminile”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il contenuto pubblicato pochi giorni fa. In attesa di riprendere la vita di tutti i giorni, la bella Laura si sta godendo un pò di relax presso le splendide spiagge di Mykonos, dove sta trascorrendo le vacanze.

Sole e mare stanno caratterizzando i giorni di Laura, che non perde occasione nel tenere aggiornati tutti i fan sulla sua vita privata. Questo aspetto è molto apprezzato dal pubblico, che ora attende nuovi contenuti per poterla ammirare ancora nelle sue vesti più provocanti. Con Mykonos oramai ai suoi piedi, Laura è pronta a infuocare ancora anche i suoi social, con foto che, si spera, siano sempre più provocanti.