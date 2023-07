Napoli, la cessione è ufficiale: arriva l’annuncio dei club

Il Napoli sta lavorando a Dimaro in questa torrida estate. Intanto la società non smette di muoversi in sede di calciomercato. È arrivata l’ufficialità di una cessione: via un classe 2001

Al fresco di Dimaro il Napoli si sta muovendo agli ordini di Rudi Garcia, nuovo allenatore che avrà l’arduo compito di raccogliere la pesantissima eredità di Luciano Spalletti, tecnico scudettato ed entrato di diritto nella storia e nel cuore dei tifosi azzurri.

L’allenatore ex Roma, Lione e Marsiglia sta quindi iniziando a prendere confidenza con l’ambiente e con i calciatori a sua disposizione, per quanto la squadra al momento sia ancora a ranghi incompleti. In questa prima fase di preparazione estiva, che coincide con la prima metà della calda estate di mercato, gli allenatori spesso non hanno a disposizione tutta quella che sarà la rosa al completo.

Tantissimi anche i ragazzi aggregati al momento che presto troveranno sistemazione altrove. Il neo ds Meluso è già al lavoro su tutti i fronti per un Napoli che dovrà provare a ricalcare quanto di straordinario fatto lo scorso anno. Intanto, in attesa dei soliti noti e di qualche volto nuovo interessante, il club di Aurelio De Laurentiis è impegnato anche a sfoltire l’organico attuale.

A tal proposito è recentemente arrivata una ufficialità che coinvolge un attaccante classe 2001 che cambia maglia restando però ii Campania.

Calciomercato Napoli, UFFICIALE cessione all’Avellino: addio al classe 2001 Sgarbi

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web è stato l’Avellino a rendere noto l’arrivo proprio dal Napoli del classe 2001 Lorenzo Sgarbi, attaccante cresciuto tra le giovanili del Sudtirol e del club partenopeo.

L’attaccante di 189 cm di fatto con la prima squadra del Napoli non ha mai avuto un impatto, ed è quindi andato in prestito in diverse circostanze a caccia della sua dimensione e di esperienza sul campo. Sgarbi ha indossato le maglie di Legnago Salus, Renate e Pro Sesto, con quest’ultima società che lo ha accolto proprio nell’annata 2022/23 (a partire da gennaio), senza però riuscire a ripagare la fiducia.

Alla Pro Sesto infatti Sgarbi ha chiuso senza mai timbrare il cartellino mettendo all’attivo solo tre assist. Nuova chance in un club storico come l’Avellino che con una nota ha evidenziato: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla SSC Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi”.

Ancora un prestito quindi per il 22enne attaccante che nel corso della sua avventura con la Primavera del Napoli ha messo a referto 7 gol.