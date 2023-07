Hamilton lascia tutti senza parole: aneddoto choc, la verità

By

Lewis Hamilton, scioccante aneddoto: il sette volte campione del mondo di Formula 1 lascia tutti a bocca aperta

Grazie alla sua immensa classe Lewis Hamilton è riuscito a salire sul terzo gradino del podio al Gran Premio di Silverstone, uno dei templi della velocità nonché uno dei circuiti storici del Circus della Formula 1.

Tuttavia, ça va sans dire, l’eroe di giornata è stato ancora una volta il leader iridato, Max Verstappen, che, al volante della sua Red Bull, ha inanellato l’ottava vittoria su 10 Gran Premi.

Insomma, il sette volte campione del mondo ha definitivamente abdicato: il Re del Circus della Formula 1 è l’olandese figlio d’arte che ai suoi rivali, oltre a fare loro mangiare la sua polvere, lascia solo le briciole. Ma se in pista Lewis Hamilton deve cedere il passo al nuovo Re della Formula 1, fuori dal paddock la sua fama di playboy è immutata.

Hamilton lascia tutti senza parole: tutta la notte nel privé con Shakira

Con lungo carnet di conquiste celebri, tra cui la cantante, attrice e modella Nicole Scherzinger, il pluriridato ha fatto impazzire il gossip per una sua presunta love story con la popstar Shakira, fresca di separazione dall’ex del Barcellona Gerard Piquè.

Ebbene, dopo i rumor nati quando la bellissima cantante colombiana, in occasione del Gp di Miami, ha fatto la sua comparsa nel paddock, ospite proprio del sette volte campione del mondo con cui dopo la gara ha fatto un giro in barca, e il bis al Gran Premio di Spagna a Barcellona, un nuovo aneddoto getta benzina sul fuoco del gossip circa il fatto che possa esserci del tenero tra la popstar e il pilota della Mercedes.

Shakira e Hamilton, infatti, dopo il Gp di Silverstone, sono stati beccati insieme al ‘Tape London’, una delle discoteche più alla moda di Londra. Fin qui nulla di strano se non fosse che, secondo quanto rivelato dal tabloid ‘The Sun’, la popstar colombiana avrebbe trascorso tutto il tempo nel privé affittato da Lewis Hamilton e dal suo entourage a parlare con il pilota di F1 alzandosi di tanto in tanto per ballare vicino al suo tavolo.

Non solo. Secondo la testimonianza raccolta da ‘The Sun’, i due sembravano complici e molto divertiti dalla situazione, tuttavia non hanno concluso la serata insieme: l’ex moglie di Gerard Piqué sarebbe ritornata al suo albergo intorno alle 3.30 mentre Lewis Hamilton avrebbe fatto l’alba nel nightclub lasciandolo alle 6 del mattino. Una mossa per depistate i paparazzi? Chissà. Del resto, se son rose fioriranno…nel giardino dei social network.