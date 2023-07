Diego Maradona, annuncio sconcertante: è accaduto in diretta

By

Annuncio sconcertante in diretta riguardo Diego Armando Maradona, i tifosi sono furiosi dalle sue parole: ecco cos’è successo

Per molti, Diego Armando Maradona è stato il più grande calciatore di tutti i tempi. C’è poi chi preferisce Lionel Messi, Pelé, Ronaldo o chi è più avanti con l’età anche Alfredo Di Stefano. E’ anche questo il bello del calcio, i pareri diversi che portano a un confronto che a volte diventa anche un po’ acceso.

Tipici discorsi da tifosi, ma anche da addetti ai lavori, con paragoni costanti che obiettivamente fanno poco bene al calcio. L’importante è sempre godersi le prodezze di certi campioni che hanno ricevuto un dono divino. Poi però c’è l’aspetto personale del giocatore e quello viene spesso reso parte integrante nella valutazione complessiva.

E’ il caso di Maradona, che troppe volte è stato giudicato con un ‘ma…’ o un ‘però…’ facendo riferimento ai suoi problemi con la droga. Tuttavia, questa è una chiave di lettura sbagliata quando si parla di campo, perché poi si aprono discorsi troppi ampi da affrontare.

L’ultimo ‘annuncio’ dato in diretta ha fatto infuriare gli estimatori di Maradona e gli amanti del calcio. A parlare è stato un tiktoker che ha definito El Pibe de Oro come “una pippa immonda”.

Tiktoker shock su Maradona: “Una pippa immonda”

Le parole del tiktoker Dellimellow su Diego Armando Maradona hanno fatto infuriare i tifosi: “Troppo semplice parlare con populismo e baggianate che usano tutti, tutti ricordiamo qualche palleggio o conquista di bassa lega, ma forse è meglio ricordare chi era davvero”.

Prosegue il tiktoker dicendo: “Era una pippa immonda. Ha giocato in un momento in cui nel calcio non contava essere un professionista serio e oggi farebbe la panchina a Borriello. Ingannava arbitro e squadre avversarie, il gol di mano è uno dei più famosi. Poi i problemi con doping e cocaina, era un mediocre”.

Insomma, secondo il tiktoker – che ha anche tanti followers – Maradona era un pessimo calciatore e uomo e le sue conquiste sono state infime. Un parere come tutti gli altri, certo, ma molto estremizzato – per usare un eufemismo – e probabilmente messo sul web per fare hype.

Inevitabile, infatti, attirarsi addosso le critiche di chi considera Maradona il più grande o comunque uno dei più grandi. E infatti le critiche portano interazioni e visualizzazioni, per il gioco del web che continua su questa riga postando di tutto per andare virali e guadagnare coi social.